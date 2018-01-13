تعرف على قائمة الزمالك في مباراته القادمة أمام الإنتاج الحربي

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يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحضيراته اليوم السبت الموافق لليوم الثالث عشر من شهر يناير الحالي تحت قيادة مديره الفني الكابتن إيهاب جلال، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة أمام ضيفه فريق الإنتاج الحربي في مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

قائمة فريق الزمالك في مباراته القادمة أمام الإنتاج الحربي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي / عمر صلاح

خط الدفاع: علي جبر / محمود حمدي الونش / محمود علاء / أحمد فتوح / حازم إمام

خط الوسط: محمود عبد العاطي / أحمد توفيق / طارق حامد / معروف يوسف / أحمد داوودا / صلاح عاشور / أحمد مدبولي / أيمن حفني / أحمد رفعت / محمد الشامي

خط الهجوم: باسم مرسي / كاسونجو كابونجو

وقد قام الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الزمالك باستبعاد تسعة لاعبين من قائمة الفارس الأبيض وذلك سواء لأسباب فنية أو بداعي الإصابة أو الإيقاف، وهؤلاء اللاعبين هم: مؤيد العجان / بنجامين أتشيمبونج / محمد إبراهيم / عبد الله جمعة / محمود جنش / يوسف أوباما / محمد أشرف / خالد قمر / محمد مجدي.

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ولا شك أن فريق الزمالك سوف يسعى لمصالحة جماهيره وتحقيق انطلاقة جيدة في الدور الثاني من عمر الموسم الحالي، وخاصة بعدما تعرض الفريق إلي خسارتين على التوالي في نهاية الدور الأول، ولعل ما يُعقد الأمور أكثر أن الخسارة الأخيرة في مباراة القمة أمام الغريم التقليدي فريق الأهلي.

وعلى الرغم من هذه الوضعية السيئة التي مر بها فريق الزمالك في الآونة الأخيرة، إلا أن جماهير نادي الزمالك تأمل في أن يعود فريق الزمالك من جديد إلي المسار الصحيح في الفترة المقبلة وخاصة في ظل وجود الكابتن إيهاب جلال في منصب المدير الفني لفريق الزمالك.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة بين فريق الزمالك وبين ضيفه فريق الإنتاج الحربي في مساء يوم غداً الأحد الموافق لليوم الرابع عشر من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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