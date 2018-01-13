بعثة المارد الأحمر تحط الرحال في القاهرة بعد الفوز بلقب كأس السوبر

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وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في ظهر اليوم السبت الموافق لليوم الثالث عشر من شهر يناير الحالي إلي العاصمة المصرية القاهرة قادمة من العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك عقب الفوز في مساء يوم أمس الجمعة بلقب كأس السوبر المصري 2018.

وكان المارد الأحمر قد نجح في تحقيق الانتصار على حساب منافسه فريق المصري البورسعيدي بهدف وحيد مقابل لا شئ، والذي سجله المهاجم المغربي وليد أزارو في الشوط الإضافي الأول من عمر المباراة عقب استغلاله لخطأ فادح من النجم الواعد أحمد مسعود حارس مرمى فريق المصري البورسعيدي.

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وبذلك حصد فريق الأهلي اللقب العاشر له في تاريخ بطولة كأس السوبر المصري وأيضاً الأول له في العام الحالي 2018، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال ينتظره العديد من التحديات الصعبة والمختلفة في العام الحالي، ويأتي في مقدمتها مسابقة دوري أبطال أفريقيا والتي يسعى المارد الأحمر إلي التتويج بلقبها بعدما غاب اللقب الأفريقي عن خزائن القلعة الحمراء منذ عام 2013.

وإضافة لذلك أيضاً يُنافس فريق الأهلي وبقوة على كلاً من لقب الدوري المصري الممتاز وأيضاً لقب كأس مصر في الدور الثاني من عمر الموسم الحالي، علماً بأن المارد الأحمر يسعى لحصد اللقب رقم 40 له في تاريخ مسابقة الدوري المصري الممتاز في إنجاز تاريخي غير مسبوق على الإطلاق.

وكان فريق الأهلي قد نجح في الموسم الماضي في الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز إضافة إلي لقب كأس مصر، مما جعله يُضيف إليهما اللقب الثالث وهو لقب كأس السوبر المصري مع العلم بأن فريق الأهلي كان على مشارف الفوز أيضاً بلقب دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعدما وصل إلي الدور النهائي من عمر المسابقة ولكنه خسر اللقب حينها على يد فريق الوداد البيضاوي المغربي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة لفريق الأهلي أمام مضيفه فريق طلائع الجيش في مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق لليوم السادس عشر من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة.

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