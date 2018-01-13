نجم الزمالك ينفجر من جديد ويُعرب عن رغبته في الرحيل عن القلعة البيضاء

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم السبت الموافق لليوم الثالث عشر من شهر يناير الحالي أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد خرج من جديد عن صمته وطلب من مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور السماح له بالرحيل عن صفوف القلعة البيضاء.

حيث أشارت التقارير إلي أن النجم الغاني بنجامين أتشيمبونج مهاجم فريق الزمالك قد انفجر غضبه من جديد اليوم السبت وطلب من مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور السماح له بالرحيل عن صفوف النادي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

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ويأتي ذلك بعدما خرج اللاعب الغاني للمباراة الثانية على التوالي من قائمة فريق الزمالك بأمر من جانب الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الزمالك، حيث سبق وأن وجد النجم الغاني بنجامين أتشيمبونج نفسه خارج قائمة الفريق في مباراة القمة الماضية أمام الغريم التقليدي فريق الأهلي، قبل أن يجد نفسه مرة أخرى خارج القائمة وهذه المباراة قبل المباراة المقبلة أمام فريق الإنتاج الحربي.

ولعل ما يُزيد من رغبة النجم الغاني بنجامين أتشيمبونج في الرحيل عن صفوف نادي الزمالك هو تلقيه العديد من العروض المغرية التي وصلت له في الآونة الأخيرة من جانب العديد من الأندية من الدوري المصري الممتاز، ومن أبرز هذه العروض التي وصلته كانت من طرف نادي الاتحاد السكندري إضافة إلي عرض من طرف نادي إنبي وأيضاً عرض من طرف نادي الإسماعيلي.

وعلى الرغم من كل ذلك إلا أن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أكد في أكثر من مناسبة سابقة، أن المسئول الأول والأخير سواء عن الصفقات الجديدة لفريق الزمالك أو عن تحديد أسماء اللاعبين غير المرغوب فيهم داخل فريق الزمالك، هو الكابتن إيهاب جلال المدير الفني الجديد للفريق وذلك رداً منه على مختلف وسائل الإعلام والصحف المصرية.

ويأتي ذلك خاصة بعد العديد من الانتقادات التي تعرض لها المستشار مرتضى منصور وبقية أعضاء مجلس إدارته من جانب وسائل الإعلام والصحف المصرية، وذلك بسبب التدخل المستمر في العمل الفني لأي مدرب يقود فريق الزمالك مما أدى إلي تراجع نتائج الفريق بشكل ملحوظ.

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