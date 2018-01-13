محمد صلاح يزف أخباراً سعيدة لجماهير ليفربول والشعب المصري بأكمله

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تلقت جماهير نادي ليفربول الإنجليزي وأيضاً الشعب المصري بأكمله اليوم السبت الموافق لليوم الثالث عشر من شهر يناير الحالي أخباراً سعيدة للغاية، وذلك من طرف الفرعون المصري والنجم محمد صلاح والذي أصبح أحد الأعمدة الرئيسية في صفوف فريق ليفربول وأيضاً في صفوف المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم.

فمن خلال تصريحات له عبر الموقع الرسمي لنادي ليفربول أكد الفرعون المصري والنجم محمد صلاح بأنه بات جاهزاً بشكل كامل من أجل العودة من جديد إلي الملاعب مرة أخرى، مشيراً في الوقت ذاته إلي أنه بات جاهزاً أيضاً من أجل المشاركة في المباراة المقبلة المرتقبة والتي سوف تجمع بين فريق ليفربول وبين ضيفه فريق مانشستر سيتي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الفرعون المصري والنجم محمد صلاح على أنه يشعر بالتفاؤل الكبير قبل المواجهة المقبلة التي سوف تجمع بين فريقه وبين فريق مانشستر سيتي، مشيراً في الوقت ذاته إلي أنه يحب دائماً خوض هذا النوع من المباريات الصعبة وخاصة لما تمثله من أهمية كبيرة لدى جماهير نادي ليفربول.

كما أشاد أيضاً في تصريحاته بفريق مانشستر سيتي كثيراً وأكد بأن فريقه أيضاً يُقدم كرة قدم رائعة، وهو الأمر الذي سوف يجعل المباراة بين الطرفين مثالية ومثيرة للغاية وأيضاً عامرة بالأهداف، ولكنه وفي الوقت ذاته شدد أيضاً على ثقته الكاملة في قدرات فريقه على الخروج بنتيجة جيدة من المباراة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المرتقبة والمنتظرة بين فريق ليفربول وبين ضيفه الثقيل فريق مانشستر سيتي في مساء يوم غداً الأحد الموافق لليوم الرابع عشر من عمر الشهر الحالي على أرضية ملعب أنفيلد رود بمدينة ليفربول، علماً بأن المباراة سوف تكون منقولة عبر قناة بي إن سبورت HD 2 المشفرة على القمر الصناعي نايل سات.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن مباراة الدور الأول بين الطرفين قد شهدت نتيجة كارثية لفريق ليفربول وذلك عقب خسارته بنتيجة خمسة أهداف مقابل لا شئ خارج أرضه على أرضية ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر.

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