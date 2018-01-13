مرتضى منصور: حسام حسن بلطجي وفاشل وكان مسجون

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قام المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حالياً بالرد اليوم السبت الموافق لليوم الثالث عشر من شهر يناير الحالي على تصريحات الكابتن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، والتي قالها في مساء يوم أمس الجمعة عقب نهاية مباراة كأس السوبر المصري.

فمن خلال تصريحات له في المؤتمر الصحفي عقب نهاية مباراة كأس السوبر المصري في مساء يوم أمس الجمعة، شدد الكابتن حسام حسن على أن فريقه قد خسر المباراة أمام فريق الأهلي بهدف وحيد فقط لا غير، وهو الأمر الذي يُعتبر شرفياً في وجهة بعكس ما يحدث مع بقية الأندية ومثلما حدث تحديداً في مباراة القمة الماضية والتي خسرها فريق الزمالك بثلاثية.

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وبناءً على هذه التصريحات وكما كان متوقعاً لم يسكت المستشار مرتضى منصور وقام بالرد بشكل قوي للغاية اليوم على الكابتن حسام حسن، حيث أكد المستشار مرتضى منصور أن الكابتن حسام حسن عبارة عن مدرب فاشل وبلطجي وناكر لجميل نادي الزمالك.

كما أضاف أيضاً في تصريحاته أن الكابتن حسام حسن كان مسجون في فترة سابقة وأنه قد ساعده من أجل خروجه من السجن في ذلك الوقت، وأضاف أيضاً أن الكابتن حسام حسن تاريخه التدريبي صفر ولم ينجح على الإطلاق مع أي فريق قام بتدريبه حتى هذه اللحظة ولم يتمكن من تحقيق أي لقب أو انجاز مما لا يُعطيه الحق تماماً بالحديث عن نادي الزمالك.

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المستشار مرتضى منصور إلي أن فضل نادي الزمالك على حسام حسن يُعتبر كبيراً للغاية، وأبرز دليل على ذلك أن نادي الزمالك قد أنقذه من الاعتزال وتعاقد معه حينما قام النادي الأهلي بطرده في وقت سابق، مؤكداً في الوقت ذاته أن الكابتن حسام حسن يتمنى أن يعود من جديد لتولي تدريب فريق الزمالك وهو الأمر الذي لن يحدث على الإطلاق.

وفي ختام تصريحاته أكد المستشار مرتضى منصور أيضاً أن جماهير نادي المصري البورسعيدي قد تأكدت بعد مباراة كأس السوبر المصري أن حسام حسن مجرد مدرب فاشل لا يصلح لهذه المهنة على الإطلاق.

تصريحات المستشار مرتضى منصور النارية ضد حسام حسن

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