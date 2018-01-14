تعرف على حكم مباراة اليوم بين الزمالك والإنتاج الحربي

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحضيراته في مساء يوم أمس السبت الموافق لليوم الثالث عشر من شهر يناير الحالي تحت قيادة مديره الفني الكابتن إيهاب جلال، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة والتي سوف تجمع بينه وبين ضيفه فريق الإنتاج الحربي في مساء اليوم الأحد.

ومن جهتها قامت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الحكم الدولي السابق عصام عبد الفتاح بتعيين الحكم محمد الحنفي من أجل إدارة هذه المباراة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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ومن المقرر أن تُقام هذه المباراة المرتقبة في مساء اليوم الأحد على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ويحتل فريق الزمالك في الوقت الحالي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ويملك في رصيده 28 نقطة، بينما يحتل فريق الإنتاج الحربي في الوقت الحالي في المركز التاسع في الترتيب ويملك في رصيده 22 نقطة، مما يجعل المباراة بينهما في غاية الصعوبة نظراً لطموحات كلاً منهما في المنافسة على إحدى المقاعد الأفريقية.

ولا شك أن فريق الزمالك سوف يسعى لحصد النقاط الثلاث في هذه المباراة وذلك من أجل مصالحة جماهير القلعة البيضاء، وخاصة بعدما تعرض فريق الزمالك للخسارة في مباراته الماضية والتي كانت على يد غريمه التقليدي فريق الأهلي وذلك بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وعلى الرغم من ضعف آمال فريق الزمالك في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، إلا أن الفريق سوف يسعى إلي المنافسة بكل قوة من أجل خطف المركز الثاني على أقل تقدير، وذلك حتى يتمكن من حجز مقعده في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام المقبل 2019، علماً بأن فريق الزمالك قد اكتفى في العام الحالي بالمشاركة في كأس الاتحاد الأفريقي.