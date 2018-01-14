حسام عاشور: الفوز بلقب السوبر يُحفز لاعبي الأهلي من أجل التحديات القادمة

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تحدث النجم المخضرم حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأحد الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يناير الحالي عن فوز فريقه الأخير بلقب كأس السوبر المصري 2018، والذي جاء على حساب فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم الجمعة الماضي الموافق لليوم الثاني عشر من عمر الشهر الحالي.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الأحد أكد النجم المخضرم حسام عاشور أن فوز فريق الأهلي بلقب كأس السوبر المصري على حساب فريق المصري البورسعيدي، سوف يدفع الفريق بكامل عناصره إلي الإمام، وإضافة لذلك سوف يُحفز كل اللاعبين من أجل مواجهة التحديات الصعبة القادمة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أعرب الكابتن حسام عاشور عن سعادته البالغة تحديداً بلقب كأس السوبر المصري الماضي، وخاصة لأن ذلك اللقب يُعتبر اللقب الأول له مع النادي الأهلي وهو يحمل شارة قائد الفريق، مشيراً في الوقت ذاته إلي أنه كان يحلم منذ اليوم الأول له في النادي الأهلي بأن يُصبح قائداً للمارد الأحمر.

كما أضاف أيضاً في تصريحاته أنه يجب على الفريق أن يكون في كامل تركيزه في الفترة المقبلة من أجل مواصلة تحقيق المزيد من النجاحات ومن أجل إسعاد جماهير القلعة الحمراء دائماً، وخاصة وأن فريق الأهلي يُنافس في الموسم الحالي على كلاً من لقب الدوري المصري الممتاز وأيضاً لقب كأس مصر حيث يسعى للحفاظ عليهما للموسم الثاني له على التوالي.

وإضافة لذلك أيضاً يبقى التحدي الأكبر أمام فريق الأهلي هو مسابقة دوري أبطال أفريقيا، والتي يسعى المارد الأحمر إلي التتويج بها بعد غياب طويل وخاصة بعدما غاب اللقب الأفريقي عن خزائن القلعة الحمراء منذ عام 2013 حينما فاز وقتها على حساب فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، علماً بأن فريق الأهلي قد وصل إلي الدور النهائي من عمر المسابقة في العام الماضي 2017.

ولكنه خسر اللقب في نهاية المطاف لصالح نادي الوداد البيضاوي المغربي، مما حرمه من الفوز بلقبه التاسع في تاريخ مسابقة دوري أبطال أفريقيا وأيضاً حرمه من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.