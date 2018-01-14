عمرو السولية: لن نكتفي بلقب السوبر ونتطلع للمزيد من الألقاب

Advertisements

تحدث النجم عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأحد الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يناير الحالي عن فوز فريقه بلقب كأس السوبر المصري 2018، والذي جاء على حساب فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم الجمعة الماضي الموافق لليوم الثاني عشر من عمر الشهر ذاته.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الأحد أعرب النجم عمرو السولية عن سعادته البالغة بفوز فريقه بلقب كأس السوبر المصري على حساب فريق المصري البورسعيدي، وخاصة وأن ذلك اللقب يُعتبر اللقب الرابع له على المستوى الشخصي مع النادي الأهلي، وذلك بعدما سبق له وأن فاز مع فريق الأهلي بلقبين في مسابقة الدوري المصري الممتاز إضافة إلي لقب واحد في مسابقة كأس مصر.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد النجم عمرو السولية على أن فريق الأهلي لن يكتفي تماماً بلقب كأس السوبر المصري، بل سوف يتطلع إلي حصد المزيد من الألقاب في الفترة المقبلة وخاصة وأن فريق الأهلي يُنافس في الموسم الحالي بكل قوة على كلاً من لقب مسابقة الدوري المصري الممتاز وأيضاً لقب كأس مصر.

بينما يبقى التحدي الأكبر لفريق الأهلي في العام الحالي 2018 بشكل عام هو الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعدما غاب اللقب الأفريقي عن خزائن القلعة الحمراء منذ عام 2013 حينما فاز وقتها باللقب على حساب فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، علماً بأن فريق الأهلي كان على مشارف الفوز باللقب في العام الماضي 2017 بعدما وصل إلي الدور النهائي ولكنه خسر حينها على يد فريق الوداد البيضاوي المغربي.

كما أضاف أيضاً النجم عمرو السولية في تصريحاته أن الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري يعمل جاهداً بشكل دائم، وذلك من أجل خلق حوافز ودوافع جديدة لكل لاعبي فريق الأهلي ويبقى الهدف الأسمى هو إسعاد جماهير النادي الأهلي.

وعن الانتقادات التي تعرض لها في الآونة الأخيرة من جانب بعض جماهير النادي الأهلي، أكد النجم عمرو السولية على أن هاجسه الأول هو الالتزام بتعليمات الجهاز الفني للفريق وتنفيذ كل ما يُطلب على أرض الملعب وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على الفريق في نهاية المطاف.

إقرأ أيضاً: حسام عاشور: الفوز بلقب السوبر يُحفز لاعبي الأهلي من أجل التحديات القادمة