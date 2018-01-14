طارق سليمان: حراسة مرمى الأهلي بخير والشناوي أكبر دليل

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تحدث الكابتن طارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأحد الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يناير الحالي عن فوز فريق الأهلي بلقب كأس السوبر المصري، والذي جاء على حساب فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم الجمعة الماضي.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الأحد أكد الكابتن طارق سليمان أن فوز فريق الأهلي بلقب كأس السوبر المصري على حساب فريق المصري البورسعيدي جاء في وقته المناسب تماماً، وذلك حتى يُعطي دافعاً معنوياً كبيراً لكل لاعبي فريق الأهلي من أجل تحقيق المزيد من النجاحات في الفترة المقبلة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن طارق سليمان على أن فريق الأهلي استحق عن جدارة الفوز بلقب كأس السوبر المصري، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن المارد الأحمر سيطر على المباراة بشكل كامل في جميع الأشواط الأربعة وقدم أيضاً أدائاً في غاية القوة سواء من الناحية الفنية أو من الناحية البدنية، ولولا الصلابة الدفاعية والتنظيم الدفاعي المحكم الذي تمتع به فريق المصري البورسعيدي لكانت النتيجة أكبر.

وعن حراسة المرمى في فريق الأهلي أكد الكابتن طارق سليمان أن الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري كان يقول دائماً في أكثر من مناسبة سابقة أن الفريق يمتلك في الوقت الحالي ثلاثة من أفضل حراس المرمى في كرة القدم المصرية بشكل عام، وهو الأمر الذي لم يصدقه العديد من الجماهير وخاصة المنتقدين.

كما أشار أيضاً في ختام تصريحاته أن المستوى المميز والأكثر من رائع الذي يظهر به حارس المرمى محمد الشناوي في الآونة الأخيرة هو أكبر دليل على قوة مركز حراسة المرمى في فريق الأهلي، مشدداً في الوقت ذاته على جاهزية كلاً من الثنائي شريف إكرامي وأحمد عادل عبد المنعم من أجل المشاركة في كل مباراة بصفة أساسية مع الفريق.

وأكد أيضاً بأن المنافسة المستمرة بين الحراس الثلاثة تصب في مصلحة فريق الأهلي، مشدداً على أن كلاً منهم سوف يحصل على فرصة من أجل المشاركة مع الفريق في بقية الموسم الحالي نظراً لتبقي 18 جولة كاملة على نهاية مسابقة الدوري المصري إضافة إلي بقية مباريات كأس مصر.

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