نجم الأهلي يُجدد طلبه من أجل الرحيل عن القلعة الحمراء في الميركاتو الحالي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الأحد الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يناير الحالي أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد جدد طلبه إلي الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي وأيضاً إلي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حالياً، وذلك من أجل السماح له بالرحيل عن صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي.

حيث أشارت التقارير إلي أن النجم الواعد عمرو بركات لاعب فريق الأهلي قد واصل ضغطه على الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي إضافة إلي مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك من أجل السماح له بالرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية ولو حتى على سبيل الإعارة فقط.

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وتأتي هذه الرغبة المتواصلة للنجم الواعد عمرو بركات في الرحيل عن صفوف النادي الأهلي نظراً لكونه لم يحصل على أي فرصة على الإطلاق من أجل المشاركة مع الفريق منذ تعاقده مع النادي في الصيف الماضي، وبالتالي أصبح مجرد لاعباً حبيساً على مقاعد البدلاء مما أفقده الكثير من قدراته سواء الفنية أو خاصة البدنية.

ولعل ما يُعزز رغبته أكثر في الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء هي العروض التي وصلت له حتى هذه اللحظة من جانب بعض الأندية من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويأتي في مقدمة تلك العروض وأبرزها حتى الآن عرض نادي سموحة إضافة إلي كلاً من عرض نادي مصر المقاصة وأيضاً عرض نادي إنبي.

ويبقى الهدف الأساسي للنجم الواعد عمرو بركات هو استعادة مكانه في التشكيلة الأساسية للفريق الذي سوف يلعب له، وذلك من أجل استعادة قدراته الفنية والبدنية والعودة من جديد إلي التألق حتى يضمن له مكان في قائمة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل.

وقد رحل عن صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي الحالي حتى الآن ثلاثة لاعبين على سبيل الإعارة إلي الدوري السعودي، وهم النجم المخضرم عماد متعب إضافة إلي كلاً من الثنائي مؤمن زكريا وأحمد الشيخ.

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