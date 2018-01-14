اجتماع هام للجهاز الفني للأهلي اليوم الأحد.. تعرف على التفاصيل

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يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأحد الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يناير الحالي تحضيراته على ملعب التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة خارج أمام مضيفه فريق طلائع الجيش في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسوف يشهد نهاية مران اليوم اجتماعاً في غاية الأهمية بين الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي إضافة إلي كامل أعضاء الجهاز الفني للفريق، وذلك من أجل تحديد قائمة الفريق المشاركة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الحالي 2018، علماً بأن الموعد النهائي من أجل تسليم القائمة إلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سوف يكون غداً الإثنين الموافق لليوم الخامس عشر من عمر الشهر الحالي.

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ويبقى بعدها باب القيد مفتوحاً من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم انطلاقاً من يوم الثلاثاء المقبل وحتى نهاية شهر يناير الحالي ولكن ذلك بمقابل مادي سواء في حالة استبدال أي لاعب أو حالة قيد لاعب جديد في قائمة أي فريق مُشارك في المسابقة، علماً بأن ذلك الأمر من الوارد حدوثه بنسبة كبيرة وخاصة وأن الميركاتو الشتوي يغلق أبوابه في نهاية الشهر الحالي أيضاً.

قائمة فريق الأهلي المتوقعة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي / أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: أحمد فتحي / محمد هاني / رامي ربيعة / سعد الدين سمير / أيمن أشرف / علي معلول / حسين السيد / باسم علي

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / هشام محمد / إسلام محارب / عبد الله السعيد / جونيور أجايي / وليد سليمان / باكا / أحمد حمدي / أحمد حمودي

خط الهجوم: وليد أزارو / أحمد ياسر ريان / مروان محسن

ويبقى الباب مفتوحاً أمام الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري من أجل إضافة أي لاعب آخر في القائمة حتى نهاية الشهر الحالي، وخاصة وأن العديد من التقارير تُشير إلي أن فريق الأهلي قد اقترب من حسم بعض الصفقات الجديدة في الميركاتو الحالي.

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