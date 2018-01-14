أحمد أيوب: تركيزنا على مواجهة طلائع الجيش من أجل استعادة صدارة الدوري

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تحدث الكابتن أحمد أيوب المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأحد الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يناير الحالي عن فوز فريق الأهلي بلقب كأس السوبر المصري، والذي جاء عقب فوزه على حساب فريق المصري البوسعيدي في مساء يوم الجمعة الماضي الموافق لليوم الثاني عشر من الشهر ذاته.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الأحد أكد الكابتن أحمد أيوب أن الفوز بلقب كأس السوبر المصري على حساب فريق المصري البورسعيدي كان في غاية الأهمية، وذلك من أجل شحن اللاعبين معنوياً تحضيراً للفترة القادمة وأيضاً من أجل إسعاد جماهير النادي الأهلي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن أحمد أيوب على أن فريق الأهلي قد أغلق نهائياً صفحة مباراة كأس السوبر المصري والفرحة التي تبعت الفوز باللقب، وذلك من أجل التركيز بشكل كامل على المباراة القادمة للفريق أمام فريق طلائع الجيش، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن هدف فريق الأهلي الآن بات هو استعادة صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وفي ختام تصريحاته شدد الكابتن أحمد أيوب على أهمية حصد النقاط الثلاث أمام فريق طلائع الجيش العنيد، وخاصة بعدما تعثر فريق الإسماعيلي في هذه الجولة مما سوف يجعل فريق الأهلي يرتقي إلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز مباشرة في حالة فوزه على حساب فريق طلائع الجيش.

وكان فريق الإسماعيلي قد سقط في فخ التعادل في هذه الجولة الثامنة عشر على أرضه أمام ضيفه فريق الاتحاد السكندري، وبالتالي رفع رصيده إلي 41 نقطة محافظاً على صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما يتواجد فريق الأهلي في المركز الثاني ويملك في رصيده 39 نقطة مما يعني أن فوزه سوف يجعله يرفع رصيده إلي 42 نقطة.

ولكن الأمر لن يقتصر على ذلك فحسب وخاصة وأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراة مؤجلة سوف يخوضها لاحقاً أمام فريق المقاولون العرب، وبالتالي فإنه مرشحاً لرفع الفارق بينه وبين مُلاحقه المباشر فريق الإسماعيلي إلي أربع نقاط كاملة، مما سوف يجعل المارد الأحمر قريباً من الحفاظ على اللقب للموسم الثالث له على التوالي.

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