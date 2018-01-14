تعرف على رسالة العيسوي لجماهير الإسماعيلي بعد التعادل أمام الاتحاد السكندري

Advertisements

حرص الكابتن أبو طالب العيسوي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي اليوم الأحد الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يناير الحالي على توجيه رسالة خاصة إلي جماهير نادي الإسماعيلي، وذلك بعدما تعثر فريق الإسماعيلي بشكل غير متوقع تماماً في انطلاقة الدور الثاني من عمر الموسم الحالي.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الأحد طالب الكابتن أبو طالب العيسوي جماهير نادي الإسماعيلي بعدم الحزن بعد تعثر فريق الدراويش في أولى مبارياته في الدور الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م أمام فريق الاتحاد السكندري.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن أبو طالب العيسوي على أن مشوار مسابقة الدوري المصري الممتاز لا يزال طويلاً للغاية، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن الدور الثاني من عمر الموسم سوف يكون أقوى بكثير من الدور الأول من جانب جميع الأندية ومثلما تعثر فريق الإسماعيلي سوف يتعثر فريق الأهلي في الجولات القادمة.

كما شدد أيضاً في ختام تصريحاته على أن ردة فعل الفريق يجب أن تكون قوية للغاية، وخاصة وأن المباراة القادمة أمام فريق المقاولون العرب لن تكون سهلة على الإطلاق، مؤكداً في الوقت ذاته أن الهدف الرئيسي لفريقه من هذه المباراة هو تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث.

وكان فريق الإسماعيلي قد سقط في فخ التعادل السلبي بدون أهداف في هذه الجولة الثامنة عشر أمام ضيفه فريق الاتحاد السكندري في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الإسماعيلية، مما جعل فريق الإسماعيلي يُحافظ على صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما رفع رصيده إلي 41 نقطة.

ولكن هذه الصدارة باتت مهددة بنسبة كبيرة للغاية وخاصة في حالة فوز فريق الأهلي في هذه الجولة على حساب فريق طلائع الجيش، علماً بأن فريق الأهلي يتواجد في الوقت الحالي في المركز الثاني في جدول الترتيب مع امتلاكه في رصيده 39 نقطة، وإضافة لذلك أيضاً لا يزال لدى فريق الأهلي مباراة مؤجلة سوف يخوضها لاحقاً أمام فريق المقاولون العرب.

إقرأ أيضاً: أحمد أيوب: تركيزنا على مواجهة طلائع الجيش من أجل استعادة صدارة الدوري