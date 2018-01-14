الهلال السعودي يُكثف من اتصالاته مع مجلس الخطيب من أجل ضم نجم الأهلي

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كشفت صحيفة الأهرام سبورت المصرية اليوم الأحد الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يناير الحالي أن مجلس إدارة نادي الهلال السعودي قد قام بتكثيف اتصالاته في الساعات القليلة الماضية مع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك من أجل ضم نجم الأهلي في الميركاتو الحالي.

حيث أشارت الصحيفة إلي أن مجلس إدارة نادي الهلال يرغب بقوة في التعاقد مع النجم عبد الله السعيد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية بناءً على رغبة كبيرة من جانب الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق الهلال السعودي.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن مجلس إدارة نادي الهلال السعودي يُحاول استغلال علاقاته الطيبة مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من أجل حسم الصفقة، ولعل ما يُزيد من حجم الضغوطات بشكل أكبر على الكابتن محمود الخطيب أن النجم عبد الله السعيد لم يقم حتى هذه اللحظة بتجديد عقده مع النادي الأهلي والذي ينتهي في الصيف المقبل.

وكان الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قد أكد في أكثر من مناسبة سابقة أن ملف التجديد لبعض نجوم فريق الأهلي وعلى رأسهم النجم عبد الله السعيد، سوف يتم فتحه عقب عودة فريق الأهلي من دولة الإمارات العربية المتحدة بعد المشاركة في مباراة كأس السوبر المصري، والتي فاز فريق الأهلي بلقبها في يوم الجمعة الماضي على حساب فريق المصري البورسعيدي.

ومن جانبه فإن النجم عبد الله السعيد لا يزال يستعمل أسلوب المماطلة مع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب من أجل تجديد عقده مع النادي الأهلي، علماً بأن التقارير قد أشارت في الآونة الأخيرة أن عبد الله السعيد طلب الحصول على مبلغ 10 مليون جنيه مصري في الموسم الواحد.

فيما أشارت بعض التقارير الأخرى أن النجم عبد الله السعيد قد طلب الحصول على مبلغ 12 مليون جنيه مصري صافي بدون ضرائب مقابل الموسم الواحد، ويأتي ذلك خاصة في ظل العروض المغرية التي وصلت إلي اللاعب في الفترة الماضية من جانب العديد من أندية الخليج العربي.

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