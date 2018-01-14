قرار هام من إدارة المصري البورسعيدي بعد خسارة لقب السوبر المصري

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اتخذ مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية اليوم الأحد الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يناير الحالي قراراً في غاية الأهمية، وذلك بعد خسارة فريق المصري البورسعيدي لقب كأس السوبر المصري 2018 على يد فريق الأهلي في مساء يوم الجمعة الماضي الموافق لليوم الثاني عشر من عمر الشهر الحالي.

حيث قرر مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية وأيضاً محمد الخولي نائب الرئيس تجديد الثقة من جديد في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي بقيادة كلاً من التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن، وذلك على الرغم من خسارة الفريق لقب كأس السوبر المصري.

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ومن خلال تصريحات صحفية اليوم الأحد أكد محمد الخولي نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي أن مجلس إدارة النادي يثق بشكل كامل في قدرات الجهاز الفني لفريق المصري البورسعيدي بقيادة الكابتن حسام حسن المدير الفني للفريق، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن الكابتن حسام حسن نجح في قيادة الفريق إلي العودة من الأضواء من جديد.

والدليل على ذلك أن فريق المصري البورسعيدي بات في المواسم القليلة الماضية من الفرق المنافسة بقوة كبيرة، وذلك سواء من أجل إحدى المقاعد في مقدمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز أو حتى من ناحية المنافسة على الألقاب، حيث نجح فريق المصري البورسعيدي في الوصول إلي الدور النهائي من مسابقة كأس مصر في الموسم الماضي.

وإضافة لذلك أيضاً خاض مباراة كأس السوبر المصري 2018، إلا أنه قد خسر في المباراتين على يد فريق الأهلي، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن الفريق المصري البورسعيدي قد شارك أيضاً في العام الماضي 2017 في الأدوار التمهيدية من مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي، وفي العام الحالي 2018 سوف يُشارك أيضاً في الأدوار التمهيدية على أمل أن ينجح في بلوغ دور المجموعات.

وفي ختام تصريحاته شدد محمد الخولي على أن الجهاز الفني لفريق المصري البورسعيدي بقيادة الكابتن حسام حسن سوف يكون متواجداً مع الفريق للموسم الرابع على التوالي نافياً بذلك كل الشائعات التي أكدت رحيله خلال الساعات القليلة الماضية.

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