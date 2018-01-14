هدف محمد صلاح العالمي في مرمى مانشستر سيتي

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حل عام 2018 وجلب الحظ السعيد للاعب المصري “محمد صلاح” ، فمن عدة أيام فاز الفرعون المصري بجائزة أفضل لاعب كرة قدم أفريقي، واليوم نجح اللاعب محمد صلاح بتسديد هدف، أثناء مباراة ليفربول وفريق مانشستر سيتي وانتهت المباراة بنتيجة 3/4 لصالح ليفربول ، حيث أقيمت المباراة على ملعب “آنفيلد” وذلك ضمن منافسات الجولة ال23 في مسابقة الدورى الممتاز.

كما انهال التصفيق من جماهير الإستاد عند نزول الفرعون محمد صلاح إلى أرض الملعب، حين قام المدرب بتبديله فى المباراة أمام مانشستر سيتي، ثم بعد ذلك قام المدرب باستبدال محمد صلاح ونزول اللاعب لالانا، ونال اللاعب المصري تصفيق حاد من كينى دانجليش، الذي كان يجلس في المدرجات يشاهد المباراة، وقام المدرب كلوب باحتضان محمد صلاح تشجيعاً منه على أداءه المتميز خلال المباراة.

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وقام اللاعب المصري محمد صلاح بالنجاح في تقليل الفارق إلى هدفين ، مع اللاعب هاري كين وهو المنافس الأول للاعب محمد صلاح، في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا العام،وبات اللاعب محمد صلاح يسيطر على 18 هدف، بفارق هدفين عن منافسه هاري كين الذي يملك 20 هدف، كما يأتي ويحل رحيم والذي يلعب في نادي مانشستر سيتي في المركز الثالث ب 14 هدف، أما اللاعب سيرجيو أجويرو ب 13 هدف ليأتي في المركز الرابع، ويأتي في المركز الخامس البلجيكي روميلو لوكاكو ب 10 أهداف.

هدف محمد صلاح في مرمى مانشستر سيتي

كما حقق اللاعب محمد صلاح رقم قياسي جديد، وهو اللاعب الوحيد الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الذي يشارك ب 24 هدف، وذلك من بعد ما قام بتسجيل 18 هدف، وصنع 6 أهداف على مدار 30 مباراة، وهذا الإنجاز الرهيب لم يقوم بتحقيقه أي لاعب آخر، وهو اللاعب الوحيد الذي يملك أعلى نسب تهديف بين جميع اللاعبين الذين قاموا بمشاركة 10 مباريات.

كما تخطي محمد صلاح اللاعب الجزائري رياض محرز لاعب منتخب الجزائر، والذي قام بتسجيل 17 هدفاً في الموسم الذي يسبق العام الماضى، وفاز بجائزة أفضل لاعب في هذا الموسم، وقام اللاعب المصري محمد صلاح بلعب 16 تمريرة صحيحة،وقام بتسديد 6 كرات علي المرمى ، وقام أيضاً بإكمال 3 مراوغات، كما صنع 3 فرص، بينما سجل هدفاً واحداً وصنع الآخر.

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