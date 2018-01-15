تصريح ناري من رئيس مصر المقاصة بخصوص التعاقد مع نجم الأهلي

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قام اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة حالياً بالتعليق في مساء يوم أمس الأحد الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يناير الحالي عن الأنباء التي صدرت من جانب بعض وسائل الإعلام والصحف المصرية، والتي أكدت اقتراب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الانتقال إلي النادي الفيومي في الميركاتو الحالي.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له في مساء يوم أمس الأحد في برنامج مع شوبير المذاع على قناة صدى البلد رفقة الإعلامي أحمد شوبير، أكد اللواء محمد عبد السلام أن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة لا يُفكر تماماً في التعاقد مع النجم الواعد صالح جمعة لاعب فريق الأهلي، وذلك سواء خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية أو حتى في الصيف المقبل.

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كما أضاف أيضاً في تصريحاته بأنه لا يحب على المستوى الشخصي أن يضم لاعباً إلي صفوف فريقه غير ملتزم وكثير المشاكل خارج أرض الملعب، واصفاً حالة النجم الواعد صالح جمعة كالتالي: “إذا وضعت تفاحة فاسدة في صندوق ممتلئ بالتفاح، سيفسد البقية”.

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار اللواء محمد عبد السلام أنه يتمنى أن يضم لاعباً مثل أيمن حفني نجم فريق الزمالك إلي صفوف ناديه، وخاصة وأن نادي مصر المقاصة يُعتبر هو بيت أيمن حفني القديم والذي تألق فيه وسطع نجمه ومن ثم رحل إلي نادي الزمالك.

أما عن إعارة النجم الواعد حسين الشحات من صفوف نادي مصر المقاصة إلي صفوف نادي العين الإماراتي، فقد أكد اللواء محمد عبد السلام أن الصفقة كانت قريبة للغاية من النادي الأهلي ولكن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رفض أن يدفع الطلبات المالية لمجلس إدارة نادي مصر المقاصة.

حيث عرض مجلس إدارة النادي الأهلي دفع مبلغ 6 مليون جنيه مصري فقط مع بيع عقد جون أنطوي، إلا أن طلبنا من النادي الأهلي الحصول على مبلغ 10 مليون جنيه إضافة إلي التعاقد مع ثلاثة لاعبين من صفوف القلعة الحمراء مقابل الحصول على خدمات حسين الشحات، وذلك دون إدخال المهاجم جون أنطوي بأي شكل من الأشكال في الصفقة.