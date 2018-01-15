حسن شحاتة يُدافع عن إيهاب جلال بعد التعادل مع الإنتاج الحربي

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قام الكابتن حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر والعديد من أندية الدوري المصري الممتاز ومحلل قناة دي إم سي سبورتس حالياً بالتعليق اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس عشر من شهر يناير الحالي على سقوط فريق الزمالك في فخ التعادل في مساء يوم أمس الأحد أمام فريق الإنتاج الحربي.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الإثنين أكد الكابتن حسن شحاتة بأن فريق الزمالك لم يكن تماماً الفوز في المباراة أمام فريق الإنتاج الحربي، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن فريق الإنتاج الحربي قد لعب بشكل أفضل من فريق الزمالك، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن فريق الإنتاج الحربي كان قريباً للغاية أيضاً من تحقيق الفوز.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن حسن شحاتة على أن الكابتن إيهاب جلال ليس له أي ذنب في نتائج فريق الزمالك في الوقت الحالي، وخاصة وأنه قد تولى المسئولية في منتصف الموسم وهو الأمر الذي يُعتبر مخاطرة كبيرة للغاية سواء من جانبه أو من جانب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور.

كما شدد أيضاً الكابتن حسن شحاتة في تصريحاته على ضرورة إعطاء الكابتن إيهاب جلال الفرصة الكاملة من أجل إثبات نفسه مع فريق الزمالك في الفترة المقبلة، وخاصة وأن لديه عدد هائل من اللاعبين مما يجعل مهمته أصعب من أجل تشكيل فريق قوي بإمكانه المنافسة على الألقاب.

وقد أشار أيضاً إلي أن جميع فرق الدوري المصري الممتاز باتت أكثر تعقيداً في الدور الثاني من عمر الموسم الحالي، وبات الجميع لا يخشى مواجهة الأندية الكبرى وهو ما يجعل المهمة في غاية الصعوبة على فريق الزمالك وعلى الكابتن إيهاب جلال.

وعن الأنباء التي ترددت في الآونة الأخيرة عن توليه منصب المدير الفني لفريق الزمالك قبل تعيين الكابتن إيهاب جلال، نفى الكابتن حسن شحاتة تماماً كل كل الشائعات التي صدرت من جانب وسائل الإعلام والصحف المصرية، مؤكداً بأنه لم يوجد أي شخص من مجلس إدارة نادي الزمالك تواصل معه حول ذلك الموضوع.

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