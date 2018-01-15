اجتماع هام اليوم بين إيهاب جلال ومجلس مرتضى منصور

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يشهد اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس عشر من شهر يناير الحالي اجتماعاً هاماً للغاية بين الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وبين مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور من أجل حسم العديد من الملفات الهامة.

حيث من المقرر أن يقوم الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الزمالك بتسليم قائمة اللاعبين غير المرغوب فيهم داخل فريق الزمالك في الفترة المقبلة، علماً بأن الكابتن إيهاب جلال قد طلب مهلة لمدة أسبوع من مجلس الإدارة من أجل تحديد القائمة وهو ما حصل عليه.

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ومن المقرر أيضاً أن يشهد اجتماع اليوم بين الكابتن إيهاب جلال وبين مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور إجراء بعض التعديلات على قائمة الفريق المشاركة في مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي في نسخة العام الحالي 2017، وإضافة لذلك أيضاً سوف يقوم الكابتن إيهاب جلال بتحديد أسماء الصفقات التي يرغب في التعاقد معها.

وقد رحل عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية حتى هذه اللحظة كلاً من الثنائي أحمد كابوريا والمهاجم رزاق سيسيه على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور فقط إلي صفوف نادي الاتحاد السكندري، علماً بأن العديد من الأسماء قد أعربت هي الأخرى عن رغبتها في الرحيل عن صفوف نادي الزمالك في الميركاتو الحالي.

ولعل من أبرز هذه الأسماء هي المهاجم المصري الواعد خالد قمر إضافة إلي المهاجم الغاني بنجامين أتشيمبونج، علماً بأن الكابتن إيهاب جلال قد رفض تماماً فكرة التفريط في خدمات الكوادر الأساسية في الفريق وهي أحمد الشناوي وعلي جبر وحازم إمام وباسم مرسي.

وكان فريق الزمالك قد سقط في فخ التعادل السلبي بدون أهداف في مساء يوم أمس الأحد أمام ضيفه فريق الإنتاج الحربي، وذلك في المباراة المملة نوعاً ما التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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