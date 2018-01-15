أزمة المباريات الودية مستمرة بين كوبر واتحاد الكرة

Advertisements

لا تزال أزمة المباريات الودية للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم مستمرة بين الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر وبين الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، وذلك في إطار تحضيرات المنتخب المصري من أجل الاستعداد للمشاركة في مونديال روسيا المقبل.

وحتى هذه اللحظة لم يتم الاتفاق سوى بشكل رسمي على مواجهة كلاً من منتخب البرتغال إضافة إلي منتخب اليونان ودياً، وذلك خلال فترة التوقف الدولي القادمة وتحديداً في معسكر شهر مارس المقبل والذي سوف يُقام على أرض دولة سويسرا، بينما لم يتم الاتفاق حتى الآن على إقامة أي مباراة ودية في المعسكر الختامي في شهر مايو.

Advertisements

وقد عرض الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة اليوم على الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر اليوم مواجهة منتخب الباراغواي في مباراة ودية في شهر مايو المقبل، وهو الأمر الذي رفضه المدرب هيكتور كوبر بشكل قاطع متمسكاً بمواجهة إما منتخب كولومبيا أو منتخب تشيلي.

ومن جهته كان المدرب هيكتور كوبر قد وضع شرطاً أساسياً من أجل التحضير بشكل مثالي لمونديال روسيا المقبل، وهو عدم مواجهة أي منتخب أفريقي على الإطلاق سواء كان ضعيفاً أم قوياً، وإضافة لذلك أيضاً عدم مواجهة أي منتخب عربي وأيضاً عدم مواجهة أي منتخب ضعيف سواء من قارة أوروبا أو من قارة أمريكا الجنوبية أو الشمالية أو حتى القارة الآسيوية.

وكانت قرعة مونديال روسيا قد أوقعت المنتخب المصري في المجموعة الأولى، وذلك بجوار كلاً من منتخب روسيا مستضيف المونديال المقبل إضافة إلي منتخب الأوروغواي المخضرم وأيضاً منتخب المملكة العربية السعودية الملئ بالعناصر الواعدة.

وسوف يبدأ المنتخب المصري مشواره في مونديال روسيا من خلال مواجهة منتخب الأوروغواي في اليوم الخامس عشر من شهر يونيو المقبل في الجولة الأولى من دور المجموعات، ومن ثم سوف يواجه مستضيف المونديال منتخب روسيا في اليوم التاسع عشر من الشهر ذاته، قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة منتخب السعودية في اليوم الخامس والعشرين.

إقرأ أيضاً: اجتماع هام اليوم بين إيهاب جلال ومجلس مرتضى منصور