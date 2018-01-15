الأهلي يختتم تحضيراته اليوم استعداداً لمواجهة طلائع الجيش

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يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس عشر من شهر يناير الحالي تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة والتي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق طلائع الجيش في مساء يوم غداً الثلاثاء.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المرتقبة بين فريق الأهلي وبين مضيفه فريق طلائع في مساء يوم غداً الثلاثاء على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، علماً بأن فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب منافسه فريق المصري البورسعيدي في إطار مباراة كأس السوبر المصري 2018.

وقد جاء انتصار فريق الأهلي على حساب منافسه فريق المصري البورسعيدي بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما في مساء يوم الجمعة الماضي الموافق لليوم الثاني عشر من عمر الشهر الحالي على أرضية ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبذلك الانتصار حصد فريق الأهلي اللقب الأول له في العام الجديد 2018 مع العلم بأنه يُعتبر اللقب العاشر له في تاريخ بطولة كأس السوبر المصري، وهو ما يُحفز فريق الأهلي كثيراً على الفوز بالمزيد من الألقاب في الفترة المقبلة وخاصة في ظل صراعه القوي على مسابقة الدوري المصري الممتاز إضافة إلي لقب كأس مصر في الموسم الحالي.

أما الهدف الأسمى لفريق الأهلي في الموسم الحالي فهو التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، وخاصة وأن اللقب الأفريقي قد غاب عن خزائن القلعة الحمراء منذ عام 2013 حينما فاز المارد الأحمر باللقب على حساب فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، علماً بأن فريق الأهلي قد وصل إلي الدور النهائي في العام الماضي 2017 ولكنه خسر اللقب على يد فريق الوداد البيضاوي المغربي.

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