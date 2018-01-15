نجم جديد من القلعة الحمراء يطلب الرحيل في الميركاتو الشتوي الحالي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس عشر من شهر يناير الحالي أن نجم جديد من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد طلب بشكل رسمي من الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري السماح له بالرحيل في الميركاتو الحالي.

حيث أشارت التقارير إلي أن النجم أحمد عادل عبد المنعم حارس المرمى الإحتياطي لفريق الأهلي قد طلب من الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري وأيضاً من لجنة الكرة بالنادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، عدم قيده في قائمة المارد الأحمر المشاركة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الحالي 2018.

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ويأتي ذلك في ظل رغبته في الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، وخاصة بعدما فقد مكانه من جديد في التشكيلة الأساسية لفريق الأهلي وعاد من جديد لكي يكون حبيساً على مقاعد البدلاء.

ولعل ما يُعقد من الوضعية أيضاً هو تألق زميله الواعد محمد الشناوي بشكل لافت مع الفريق في الآونة الأخيرة، مما جعله يلعب كل مباريات فريق الأهلي بصفة أساسية وهو ما أدى أيضاً إلي جلوس حارس المرمى المخضرم شريف إكرامي على مقاعد البدلاء.

وقد أضافت التقارير أيضاً أن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام قد دخل في مفاوضات رسمية مع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك من أجل التعاقد مع حارس المرمى أحمد عادل عبد المنعم خلال الأيام القليلة القادمة.

وهو الأمر الذي قد يدفع الحارس إلي التفكير جدياً في عرض النادي الفيومي، وخاصة وأنه سوف يضمن مكانه أولاً في التشكيلة الأساسية لفريق مصر المقاصة كما سوف يضمن أيضاً مكانه في قائمة فريق مصر المقاصة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الحالي 2018.

ويبقى الهدف الأسمى لحارس المرمى أحمد عادل عبد المنعم هو استعادة مستواه من جديد الذي كان عليه في السنوات الماضية، وذلك حتى يضمن مكاناً له في قائمة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل.

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