الفيفا يحتفل اليوم بعيد ميلاد السد العالي الخامس والأربعين

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حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس عشر من شهر يناير الحالي على تقديم التهنئة إلي السد العالي عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر المخضرم وأيضاً نادي التعاون السعودي حالياً والنادي الأهلي المصري سابقاً، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده الخامس والأربعين

حيث قام الاتحاد الدولي لكرة القدم بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها: “عيد ميلاد سعيد عصام الحضري، هل سيُصبح حارس المرمى المصري هو أكبر لاعب يُشارك في بطولة كأس العالم في التاريخ في مونديال روسيا 2018”.

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وقد نشأ السد العالي عصام الحضري في اليوم الخامس عشر من شهر يناير في عام 1973، وهو العام ذاته الذي شهد حرب أكتوبر المجيدة والتي انتصر فيها الجيش المصري على جيش الاحتلال الإسرائيلي واسترد منه أرض سيناء، ولكن لم يكن أي أحد يعلم وقتها أن ذلك العام سوف يشهد مولد أحد الأساطير في عالم كرة القدم وخاصة على مستوى قارة أفريقيا.

فمنذ بداية مسيرته الرياضية وحتى هذه اللحظة نجح السد العالي عصام الحضري في الفوز بكل شئ وأيضاً المشاركة في أكبر المحافل الدولية الرياضية، ولعل الأمر الوحيد الذي كان ينقصه في مسيرته الرياضية هو المشاركة في بطولة كأس العالم رفقة المنتخب الوطني المصري.

ولكن يبدو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعل ختام مسيرة السد العالي عصام الحضري كأفضل نهاية ممكنة، وذلك بعدما نجح المنتخب الوطني المصري في التأهل إلي مونديال روسيا المقبل بعد غياب دام 28 عاماً عن أكبر محفل دولي رياضي على مستوى العالم بأكمله، علماً بأن السد العالي عصام الحضري كان حارس المرمى الأساسي للمنتخب الوطني طوال مشوار التصفيات.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن السد العالي عصام الحضري لا تزال مهمته لم تنتهي بعد، حيث يجب عليه القتال في الأشهر القليلة القادمة رفقة ناديه الحالي التعاون السعودي، وذلك من أجل الحفاظ على مكانته في التشكيلة الأساسية ومستواه الثابت حتى يضمن تواجده كحارساً لمنتخب مصر في المونديال المقبل.

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