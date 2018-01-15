مصادر صحفية مصرية تؤكد مواجهة المنتخب الوطني لأربعة منتخبات قوية في معسكر مايو

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كشفت صحيفة الأهرام سبورت المصرية اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس عشر من شهر يناير الحالي أن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة بات قريباً للغاية من حل أزمة معسكر المنتخب الوطني المصري في شهر مايو المقبل، وذلك من أجل التحضير الختامي للمشاركة في مونديال روسيا المقبل.

حيث أشارت الصحيفة إلي أن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة بات على مشارف الاتفاق بشكل رسمي مع كلاً منتخبات بيرو وكولومبيا وتشيلي إضافة إلي صربيا، وذلك من أجل مواجهة المنتخب المصري ودياً في شهر مايو المقبل على أرض دولة النمسا في إطار التحضيرات والمعسكر الختامي لجميع المنتخبات قبل المونديال.

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ولم ينجح الاتحاد المصري لكرة القدم حتى هذه اللحظة سوى في الاتفاق بشكل رسمي مع كلاً منتخب البرتغال إضافة إلي منتخب اليونان، وذلك من أجل مواجهة المنتخب المصري ودياً خلال فترة التوقف الدولي القادمة أي في شهر مارس المقبل.

وهو الأمر الذي أثار قلق الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر كثيراً، وخاصة وأن الجميع يرغب في أن يظهر منتخب الفراعنة في مونديال روسيا المقبل بشكل مميز ومشرف لدولة جمهورية مصر العربية بأكملها، مما يُحتم على الاتحاد المصري لكرة القدم ضرورة توفير مباريات ودية في غاية القوة قبل المشاركة في المونديال.

وكانت قرعة مونديال روسيا المقبل قد أوقعت المنتخب الوطني المصري في مجموعة صعبة نسبياً، وهي المجموعة الأولى بجوار كلاً من منتخب روسيا مستضيف المونديال المقبل إضافة إلي منتخب الأوروغواي المخضرم وأيضاً منتخب المملكة العربية السعودية الشاب والعنيد.

وسوف يبدأ المنتخب المصري مشواره في مونديال روسيا المقبل في اليوم الخامس عشر من شهر يونيو القادم حينما يواجه منتخب الأوروغواي في الجولة الأولى، وفي الجولة الثانية يصطدم المنتخب المصري بمُستضيف المونديال منتخب روسيا في مباراة مرتقبة، قبل أن يختتم مشواره في المونديال بمواجهة عربية خالصة أمام منتخب السعودية، إلا في حالة نجح في ضمان مقعد له في الدور ثمن النهائي من المونديال.

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