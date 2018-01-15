الجهاز الفني للأهلي يحسم قائمة الفريق الأفريقية لعام 2018

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حسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق بالاتفاق مع لجنة الكرة بالنادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس عشر من شهر يناير الحالي قائمة المارد الأحمر، والتي سوف تُشارك في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018.

وعلى هامش مران فريق الأهلي اليوم الإثنين اجتمع الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري إضافة إلي الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي مع لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب إضافة إلي الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، وبناءً على ذلك تم حسم القائمة الأفريقية للمارد الأحمر والتي تكونت من 22 لاعباً.

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قائمة فريق الأهلي الرسمية في دوري أبطال أفريقيا 2018

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد فتحي / محمد هاني / باسم علي / علي معلول / صبري رحيل / سعد الدين سمير / أيمن أشرف

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / هشام محمد / إسلام محارب / عبد الله السعيد / أحمد حمودي / جونيور أجايي / وليد سليمان / ميدو جابر / أحمد حمدي / كريم نيدفيد

خط الهجوم: وليد أزارو / مروان محسن

وعقب الإعلان عن قائمة المارد الأحمر الأفريقية أعرب العديد من جماهير النادي الأهلي عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي عن غضبهم من اختيارات الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري، حيث تكمن المشكلة في الأسماء التي تم استبعادها من القائمة الأفريقية وهم النجم الواعد صالح جمعة إضافة إلي كلاً من الثنائي رامي ربيعة ومحمد نجيب وأيضاً أكرم توفيق والجنوب أفريقي باكا.

كما تم استبعاد أيضاً كلاً من الثنائي أحمد عادل عبد المنعم وعمرو بركات، إضافة إلي الثلاثي مؤمن زكريا وعماد متعب وأحمد الشيخ، وهو الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات من جانب جماهير القلعة الحمراء حول كل هذه الأسماء التي استبعادها من القائمة، علماً بأن النادي الأهلي يحق له إضافة أو استبدال أي لاعب في القائمة انطلاقاً من يوم غداً الثلاثاء وحتى نهاية الشهر الحالي مقابل مبلغ 500 دولار على اللاعب الواحد.

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