الأهلي يُنهي تحضيراته استعداداً لمواجهة طلائع الجيش وغيابات بالجملة عن قائمة المارد الأحمر

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أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس عشر من شهر يناير الحالي تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري على ملعب التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته القادمة أمام فريق طلائع الجيش في مساء يوم غداً الثلاثاء.

ومن جهته أعلن الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي عن قائمة المارد الأحمر التي سوف تكون حاضرة في مباراة يوم غداً أمام فريق طلائع الجيش، علماً بأن هذه القائمة قد شهدت العديد والعديد من الأسماء الغائبة وذلك سواء بداعي الإصابة أو لأسباب فنية حسب رؤية الجهاز الفني للفريق.

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قائمة فريق الأهلي في مباراة طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي / رمضان مصطفى

خط الدفاع: محمد هاني / أيمن أشرف / باسم علي / صبري رحيل / علي معلول / محمد عبد المنعم

خط الوسط: عمرو السولية / هشام محمد / كريم نيدفيد / عبد الله السعيد / أحمد حمدي / جونيور أجايي / باكا / ميدو جابر / وليد سليمان / أحمد حمودي / إسلام محارب

خط الهجوم: وليد أزارو / مروان محسن

وبناءً على ذلك فقد تم استبعاد عدة نجوم من قائمة المباراة، وهم سعد الدين سمير وحسام عاشور وأحمد فتحي وأحمد عادل عبد المنعم وصالح جمعة ورامي ربيعة ومحمد نجيب وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان.

وسوف تُقام المباراة المرتقبة بين فريق الأهلي وبين مضيفه فريق طلائع الجيش في مساء يوم غداً الثلاثاء على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، علماً بأن فريق الأهلي يسعى في نهاية الموسم الحالي إلي التتويج باللقب الثالث له على التوالي والذي سوف يكون رقم 40 في تاريخ النادي على مستوى مسابقة الدوري المصري الممتاز مما سيجعل النجمة الرابعة متواجدة على قميص الفريق.

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