الأهلي يحصل على توقيع حارس مرمى جديد تمهيداً لرحيل عبد المنعم

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كشفت صحيفة الأهرام سبورت المصرية في مساء يوم أمس الإثنين الموافق لليوم الخامس عشر من شهر يناير الحالي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد حصل على توقيع حارس مرمى جديد، وذلك تمهيداً لرحيل حارس المرمى أحمد عادل عبد المنعم في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت الصحيفة إلي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد حصلت بشكل رسمي على توقيع النجم الواعد علي لطفي حارس مرمى فريق إنبي، وذلك من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة بعدما يتم الاتفاق على كافة التفاصيل مع مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة علاء خشب.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن الكابتن علاء عبد الصادق عضو لجنة الكرة بالنادي الأهلي سوف يبذل جهوداً كبيرة في الساعات القليلة القادمة، وذلك من أجل حسم المفاوضات رسمياً مع مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة علاء خشب حتى يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة لكي ينضم بعدها حارس المرمى علي لطفي إلي صفوف القلعة الحمراء.

هذا ويأتي ذلك التحرك السريع من جانب لجنة الكرة بالنادي الأهلي من أجل إتمام هذه الصفقة بناءً على رغبة الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك من أجل تعويض الرحيل المرتقب لحارس المرمى أحمد عادل عبد المنعم عن صفوف المارد الأحمر في الميركاتو الحالي.

حيث طلب النجم أحمد عادل عبد المنعم في يوم أمس الإثنين من الكابتن حسام البدري عدم قيده في قائمة المارد الأحمر والتي سوف تُشارك في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الحالي 2018، وذلك بسبب رغبته في الرحيل إلي صفوف نادي مصر المقاصة في الميركاتو الشتوي الحالي في ظل سعيه لاستعادة مكانته والمشاركات في المباريات من جديد.

ويبقى الترقب كبيراً للغاية من جانب جماهير النادي الأهلي في الساعات القليلة القادمة، وخاصة وأن فريق الأهلي حتى هذه اللحظة لم يتعاقد بشكل رسمي مع أي لاعب جديد بينما رحل عنه العديد من اللاعبين على سبيل الإعارة.

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