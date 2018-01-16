البدري يُعطي موافقته على رحيل نجم الأهلي في الميركاتو الحالي

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كشفت مصادر صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي في مساء يوم أمس الإثنين الموافق لليوم الخامس عشر من شهر يناير الحالي أن الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد أعطى موافقته بشكل رسمي من أجل رحيل نجم الفريق في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت المصادر إلي أن الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي قد وافق على رحيل النجم أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى فريق الأهلي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية عن صفوف القلعة الحمراء باتجاه نادي مصر المقاصة.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن الكابتن حسام البدري لم يُعارض رحيل حارس المرمى أحمد عادل عبد المنعم، وخاصة بعدما طلب الأخير في يوم أمس الإثنين عدم قيده في قائمة المارد الأحمر والتي سوف تُشارك في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الحالي 2018.

وهو الأمر الذي تأكد بعدما أعلن الجهاز الفني لفريق الأهلي عن القائمة الأفريقية قبل ساعات قليلة من الآن والتي خلت من اسم حارس المرمى أحمد عادل عبد المنعم، ويبقى الآن توصل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب إلي اتفاق نهائي مع مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام من أجل حسم الصفقة.

ولا شك أن الضغوطات سوف تكون كبيرة للغاية على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب من أجل حسم الصفقة، وذلك من طرف حارس المرمى أحمد عادل عبد المنعم بنفسه والذي يرى رحيله إلي صفوف نادي مصر المقاصة بمثابة فرصة مثالية من أجل عودته من جديد إلي التألق.

ولعل ما يُغري النجم أحمد عادل عبد المنعم بشكل كبير في عرض نادي مصر المقاصة، أنه سوف يضمن في المقام الأول مكانه في التشكيلة الأساسية للفريق الفيومي، وإضافة لذلك أيضاً سوف يضمن تواجده في مسابقة دوري أبطال أفريقيا رفقة الفريق في نسخة العام الحالي، حيث ستكون خبرته الكبيرة لها دور بارز للغاية في مشوار فريق مصر المقاصة بدون أدنى شك.

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