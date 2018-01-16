تعرف على ردة فعل حسين السيد بعد خروجه من القائمة الأفريقية

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كشفت صحيفة الأهرام سبورت المصرية في مساء يوم أمس الإثنين الموافق لليوم الخامس عشر من شهر يناير الحالي عن ردة فعل النجم حسين السيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بعدما علم مباشرة بخروجه من قائمة المارد الأحمر المشاركة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018.

حيث أشارت الصحيفة إلي أن النجم حسين السيد كان غاضباً للغاية من خروجه من قائمة فريق الأهلي، والتي سوف تُشارك في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الحالي 2018، مما جعل اللاعب يطلب بشكل رسمي من لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب السماح له بالرحيل عن صفوف القلعة الحمراء.

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ولعل ما زاد من رغبة اللاعب أكثر في الرحيل عن صفوف النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، هو العروض المغرية التي وصلت له في الآونة الأخيرة من جانب بعض الأندية في مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث وصل له حتى هذه اللحظة عرضاً من جانب نادي سموحة إضافة إلي عرض آخر من جانب نادي مصر المقاصة.

ويبقى القرار النهائي الآن في يد لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، علماً بأن فريق الأهلي يملك في الوقت الحالي لاعبين من الطراز الرفيع في مركز الظهير الأيسر وهما كلاً من الثنائي التونسي علي معلول إضافة إلي المصري صبري رحيل.

وهو الأمر الذي ربما سوف يجعل لجنة الكرة بالنادي الأهلي إضافة إلي الجهاز الفني لفريق الأهلي لا يُعارض فكرة رحيل النجم حسين السيد، حتى وإن كان ذلك على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور فقط لا غير أي حتى نهاية الموسم الحالي، وخاصة وأن اعتماد الكابتن حسام البدري بشكل دائم يكون على التونسي علي معلول ومن ثم صبري رحيل.

وكانت العديد من التقارير قد أشارت في الآونة الأخيرة أن النجم صبري رحيل هو من سيخرج من قائمة فريق الأهلي الأفريقية، إلا أن كل التوقعات كانت في غير محلها وفاجئ الكابتن حسام البدري الجميع وحتى جماهير النادي الأهلي.

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