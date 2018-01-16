نادي سعودي يقترب من خطف نجم جديد من النادي الأهلي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية في مساء يوم أمس الإثنين الموافق لليوم الخامس عشر من شهر يناير الحالي أن أحد أندية الدوري السعودي قد بات قريباً للغاية من التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية على سبيل الإعارة.

حيث أشارت التقارير إلي أن أحد أندية الدوري السعودي يستعد لتقديم عرضاً رسمياً ومغرياً إلي مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك من أجل التعاقد مع النجم الواعد صالح جمعة لاعب فريق الأهلي في الميركاتو الشتوي الحالي.

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كما أضافت التقارير أيضاً إلي أن ذلك العرض المغري يأتي في ظل الأزمة والوضعية السيئة التي يعيشها النجم الواعد صالح جمعة رفقة المارد الأحمر في الآونة الأخيرة، حيث قام الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي باستبعاد النجم صالح جمعة من كل مباريات المارد الأحمر منذ شهر نوفمبر الماضي.

ويأتي ذلك بسبب عدم التزام اللاعب خارج أرضه واستهتاره المتواصل بالغياب عن التدريبات الجماعية للفريق دون الحصول على إذن من الجهاز الفني للفريق، وفي يوم أمس الإثنين تأكدت جماهير النادي الأهلي أن مستقبل النجم صالح جمعة مع النادي الأهلي بات غير معلوم وخاصة بعدما تم استبعاد اللاعب من قائمة فريق الأهلي التي سوف تُشارك في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الحالي 2018.

وهو الأمر الذي جعل أيام النجم صالح جمعة داخل أسوار النادي الأهلي معدودة، ولعل ما يُعقد الأمور بشكل أكبر أن النادي الأهلي سواء مجلس إدارته برئاسة الكابتن محمود الخطيب أو جهازه الفني بقيادة الكابتن حسام البدري يرفضان تماماً فكرة رحيل صالح جمعة عن صفوف القلعة الحمراء نظراً للموهبة الكبيرة التي يمتلكها اللاعب.

وعلى الرغم من كل هذه المشاكل إلا أن النجم الواعد صالح جمعة لا تزال لديه فرصة كبيرة للغاية من أجل تصحيح الأمور مع النادي الأهلي وأيضاً العودة من جديد إلي قائمة الفريق الأفريقية، وخاصة وأن النادي الأهلي يحق له ضم أو استبدال أي لاعب في القائمة انطلاقاً من اليوم الثلاثاء وحتى نهاية الشهر الحالي مقابل مبلغ 500 دولار على اللاعب.

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