الزمالك يحسم رسمياً ثاني صفقاته في الميركاتو الحالي

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حسم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور رسمياً ثاني صفقات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الإثنين الموافق لليوم الخامس عشر من شهر يناير الحالي، وذلك في إطار حملة تجديد دماء الفريق من طرف المدير الفني الكابتن إيهاب جلال.

حيث تعاقد نادي الزمالك بشكل رسمي مع الغاني نانا بوكو مهاجم فريق مصر المقاصة خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، علماً بأن اللاعب قد قام بتوقيع عقد انتقاله إلي صفوف القلعة البيضاء رسمياً في جلسة خاصة جمعت بينه وبين وكيل أعماله نبيل أبو زيد إضافة إلي نجل المستشار مرتضى منصور وهو أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك سابقاً.

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هذا ويأتي تعاقد نادي الزمالك مع المهاجم الغاني نانا بوكو بناءً على رغبة خاصة للغاية من جانب الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الزمالك، علماً بأن اللاعب سوف ينتظم في التدريبات الجماعية للفارس الأبيض انطلاقاً من اليوم الثلاثاء في إطار تحضيرات الفريق لمباراته المقبلة أمام فريق الداخلية.

ومن المقرر أن يقوم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بالإعلان رسمياً خلال الساعات القليلة القادمة عن ثالث صفقات النادي في الميركاتو الشتوي الحالي، وذلك من خلال التعاقد مع النجم عماد فتحي لاعب وسط فريق مصر المقاصة.

وقد اتفق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور مع مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام في الأيام القليلة الماضية على تعاقد نادي الزمالك مع كلاً من الثنائي نانا بوكو وعماد فتحي، وذلك في مقابل تعاقد نادي مصر المقاصة مع كلاً من الثلاثي صلاح عاشور وأحمد مجدى ومحمد رمضان في صفقة تبادلية بين الطرفين.

وكان نادي الزمالك قد أجرى أول صفقة له في الميركاتو الشتوي الحالي في الأسبوع الماضي، وذلك من خلال تعاقده رسمياً مع الظهير الأيمن الدولي التونسي حمدي النقاز قادماً من صفوف نادي النجم الساحلي التونسي في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ 700 ألف دولار.

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