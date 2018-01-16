تعرف على حكم مباراة اليوم بين الأهلي وطلائع الجيش

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته في يوم أمس الإثنين الموافق لليوم الخامس عشر من شهر يناير الحالي على ملعب التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري، وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة مضيفه فريق طلائع الجيش في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن جهتها قامت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الحكم الدولي السابق عصام عبد الفتاح بتعيين الحكم محمد الغندور من أجل إدارة هذه المباراة، علماً بأن مباراة الدور الأول بين الطرفين قد شهدت أخطائاً تحكيمية فادحة في حق النادي الأهلي مما سيضع ضغطاً كبيراً على الحكم محمد الغندور في هذه المباراة.

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ومن المقرر أن تُقام المباراة المرتقبة بين فريق الأهلي وبين مضيفه فريق طلائع في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس عشر من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة.

تشكيلة الأهلي المتوقعة في مباراته أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: باسم علي / محمد هاني / أيمن أشرف / علي معلول

خط الوسط: هشام محمد / عمرو السولية / جونيور أجايي / عبد الله السعيد / وليد سليمان

خط الهجوم: وليد أزارو

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

ولا شك أن هذه المباراة تُعتبر في غاية الأهمية بالنسبة لفريق الأهلي، وخاصة وأن فوزه فيها سوف يجعله ينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وحيداً دون أي شريك وبفارق نقطة واحدة فقط عن أقرب ملاحقيه، علماً بأن فريق الأهلي يحتل حالياً المركز الثاني في الترتيب ويملك في رصيده 39 نقطة.

بينما يتربع على عرش صدارة الترتيب فريق الإسماعيلي مع امتلاكه في رصيده 41 نقطة، إلا أن فريق الأهلي يبقى لديه مباراة مؤجلة أمام فريق المقاولون العرب إضافة إلي مباراته في هذه الجولة أمام فريق طلائع الجيش.

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