ضياء السيد: استبعاد صالح جمعة من القائمة الأفريقية كان متوقعاً

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قام الكابتن ضياء السيد المدرب العام لمنتخب مصر سابقاً بالتعليق في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الإثنين الموافق لليوم الخامس عشر من شهر يناير الحالي على أزمة النجم الواعد صالح جمعة مع فريق الأهلي، وخاصة بعدما تم استبعاد اللاعب في يوم أمس الإثنين من قائمة الفريق الأفريقية.

فمن خلال مداخلة هاتفية له في برنامج تايم أوت المذاع على قناة دي إم سي سبورتس رفقة الإعلامية شيماء عبد القادر، أكد الكابتن ضياء السيد أن قرار استبعاد النجم الواعد صالح جمعة من قائمة فريق الأهلي الأفريقية كان متوقعاً من طرف الجميع، وخاصة في ظل تراجع مستواه بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

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كما أضاف أيضاً في تصريحاته أن استبعاد النجم صالح جمعة من القائمة الأفريقية يُعتبر بمثابة “قرصة إذن” وذلك حتى يستعيد مستواه المعهود من جديد، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن النجم الواعد صالح جمعة هو الشخص الوحيد القادر على تحديد مصيره مع النادي الأهلي وخاصة في ظل عدم سماعه إلي كل النصائح التي يتم توجيههُا له من جانب أي شخص.

وكان الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي قد أعلن في يوم أمس الإثنين عن قائمة فريق الأهلي، والتي سوف تُشارك في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الحالي 2018 إلا أن القائمة قد شهدت استبعاد العديد من الأسماء اللامعة ومن ضمنها اسم النجم الواعد صالح جمعة.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن الفرصة لا تزال سانحة أمام النجم صالح جمعة، وذلك من أجل استعادة مستواه المعهود في الأيام القليلة القادمة، إضافة إلي الالتزام بكافة تعليمات الجهاز الفني سواء داخل الملعب أو خارج الملعب حتى يضمن عودته من جديد إلي التشكيلة الأساسية لفريق الأهلي.

هذا ويحق للنادي الأهلي أن يقوم بإضافة أي لاعب إلي القائمة الأفريقية أو حتى استبدال أي لاعب من القائمة بلاعب آخر، وذلك انطلاقاً من اليوم الثلاثاء حتى نهاية شهر يناير الحالي مقابل مبلغ 500 دولار على اللاعب الواحد.

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