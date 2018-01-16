شديد قناوي يُهاجم الأهلي ويُبدي رغبته في اللعب للزمالك

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قام النجم أحمد شديد قناوي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي حالياً بمهاجمة ناديه السابق الأهلي في مساء يوم أمس الإثنين الموافق لليوم الخامس عشر من شهر يناير الحالي، كما صدم جماهير القلعة الحمراء بتصريحاته حول إمكانية انتقاله إلي نادي الزمالك.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له في مساء يوم أمس الإثنين عبر شاشة قناة دي إم سي سبورت، أكد النجم أحمد شديد قناوي بأنه لم يتم معاملته بشكل جيد في النادي الأهلي وخاصة بعد رحيل المدير الفني البرتغالي مانويل جوزيه، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن رحيله عن النادي الأهلي كان بطريقة سيئة للغاية.

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حيث شدد النجم أحمد شديد قناوي بأنه لم يحصل على حقه من النادي الأهلي وإضافة لذلك أيضاً لم يتم تكريمه على الإطلاق باعتباره أحد أبناء النادي الأهلي، كما أشار أيضاً في حديثه أن السبب الرئيسي وراء سكوته عن هذه المواضيع وعدم الظهور في وسائل الإعلام طوال السنوات الماضية كان احتراماً لجماهير النادي الأهلي فقط لا غير.

وفي إطار تصريحاته أيضاً صدم النجم أحمد شديد قناوي جماهير القلعة الحمراء، وذلك بعدما أكد أنه في حالة وصل له عرضاً رسمياً من مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور فسوف يوافق عليه دون أي تفكير على الإطلاق.

وعن لاعبي فريق الأهلي المتواجدين في مركز الظهير الأيسر حالياً وتحديداً كلاً من الثلاثي علي معلول وصبري رحيل وحسين السيد، أكد النجم أحمد شديد قناوي بأنهم لاعبين كبار ولكن وفي الوقت ذاته لا يوجد بينه وبينهم أي فرق على الإطلاق، مشيراً في الوقت ذاته إلي أنه يُعتبر على المستوى الشخصي من أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيسر في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعن أفضل مدرب تولى الإشراف عليه طوال مسيرته الرياضية حتى الآن، أكد النجم أحمد شديد قناوي أن المدير الفني البرتغالي مانويل جوزيه يُعتبر أفضل مدرب بالنسبة، أما في الوقت الحالي فإن أفضل مدرب بشكل عام هو الكابتن حسام البدري.

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