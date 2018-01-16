إبراهيم حسن يشن هجوماً حاداً على مرتضى منصور

Advertisements

قام الكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي المصري البورسعيدي حالياً بالرد في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الإثنين الموافق لليوم الخامس عشر من شهر يناير الحالي على تصريحات المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حالياً، والتي هاجم فيها شقيقه التوأم الكابتن حسام حسن المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي.

فمن خلال مداخلة هاتفية له في مساء يوم أمس الإثنين في برنامج كورة بلدنا المذاع على قناة الحدث اليوم رفقة الإعلامي عبد الناصر زيدان، أكد الكابتن إبراهيم حسن أن المستشار مرتضى منصور يُعتبر بمثابة “عيل ملوش لزمة”، مشيراً في الوقت ذاته إلي أنه يحب أن تتم إهانته سواء من الكبير أو من الصغير.

Advertisements

كما أضاف أيضاً في تصريحاته أن المستشار مرتضى منصور هو السبب الرئيسي في نكسة فريق الزمالك الحالية وعلى مدار السنوات الماضية، مشدداً في الوقت ذاته على أن فريق الزمالك بشكل خاص ونادي الزمالك بشكل عام لن ينهض من جديد أو يستعيد عافيته بسبب المستشار مرتضى منصور.

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن إبراهيم حسن إلي أن المستشار مرتضى منصور يتميز بلسانه المهين، حيث لم يسلم منه أي أحد على الإطلاق ودائماً ما يقوم بسب الكبير والصغير، كما أضاف أيضاً بأنه يُريد أن يقوم بتذكير المستشار مرتضى منصور حينما قام بالصراخ مثل النساء مع نجله، وذلك بعدما قام حسام حسن برفقتي بإغلاق الغرفة عليه في تدريبات نادي الزمالك سابقاً.

هذا وتأتي هذه التصريحات المهينة والصادمة من جانب الكابتن إبراهيم حسن بناءً على تصريحات سابقة منذ يومين تحديداً للمستشار مرتضى منصور، والتي هاجم فيها بشكل خاص الكابتن حسام حسن مع العلم بأن الكابتن حسام حسن هو من كان أشعل فتيل هذه الأزمة بعد إهانته لنادي الزمالك عقب خسارة لقب كأس السوبر المصري 2018.

ويبقى الترقب الآن كبيراً من جانب جماهير نادي الزمالك أو من الشعب المصري بأكمله تقريباً، وذلك في انتظار رد قوي من جديد من طرف المستشار مرتضى منصور على هذه التصريحات بتصريحات أخرى أكثر قبحاً ويبقى الاتحاد المصري لكرة القدم يلعب دور المتفرج دون فرض عقوبات صارمة على أي طرف من الأطراف.

تصريحات إبراهيم حسن الصادمة رداً على المستشار مرتضى منصور

إقرأ أيضاً: شديد قناوي يُهاجم الأهلي ويُبدي رغبته في اللعب للزمالك