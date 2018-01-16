خطوة هامة من إدارة الإسماعيلي قبل مواجهة المقاولون العرب

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يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي تحضيراته اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس عشر من شهر يناير الحالي تحت قيادة مديره الفني الكابتن أبو طالب العيسوي، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة أمام مضيفه فريق المقاولون العرب في مساء يوم غداً الأربعاء في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن جهته قرر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان أن يقوم بخطوة في غاية الأهمية اليوم الثلاثاء، حيث قرر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان أن يقوم بعقد جلسة مع الجهاز الفني لفريق الدراويش بقيادة الكابتن أبو طالب العيسوي في حضور جميع لاعبي الفريق.

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وتأتي هذه الجلسة من جانب مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان من أجل تحفيز لاعبي فريق الدراويش على العودة من جديد إلي المسار الصحيح في الفترة المقبلة، وخاصة بعدما سقط فريق الإسماعيلي في فخ التعادل السلبي بدون أهداف في مباراته أمام ضيفه فريق الاتحاد السكندري.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة أيضاً توجيه إبراهيم عثمان طلباً إلي لاعبي فريق الإسماعيلي بضرورة نسيان النتيجة السلبية التي حققها الفريق في مباراته الماضية، وإضافة لذلك أيضاً الاجتهاد في الفترة المقبلة من أجل الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز وخاصة وأن مجلس الإدارة لم يتأخر أبداً في صرف مستحقات أي لاعب في الفريق طوال الموسم الحالي.

وقد أدى سقوط فريق الإسماعيلي في فخ التعادل في مباراته الماضية أمام فريق الاتحاد السكندري إلي احتمالية فقدانه بنسبة كبيرة للغاية صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، حيث سوف يحدث ذلك بشكل أكيد في حالة فوز فريق الأهلي في هذه الجولة على حساب فريق طلائع الجيش اليوم الثلاثاء.

وسوف يواجه فريق الإسماعيلي مضيفه فريق المقاولون العرب في مساء يوم غداً الأربعاء على أرضية ملعب عثمان أحمد عثمان بالعاصمة المصرية القاهرة، علماً بأن المباراة سوف تنطلق تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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