الأهلي يُعلن رسمياً عن أولى صفقاته في الميركاتو الحالي

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أعلن النادي الأهلي رسمياً اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس عشر من شهر يناير الحالي عن ابرامه أول صفقة له خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، وذلك من خلال التعاقد مع النجم الواعد محمد فخري صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة ومنتخب مصر للشباب.

ومن جهته قام الكابتن عدلي القيعي مدير التعاقدات بالنادي الأهلي بتكثيف المفاوضات مع مجلس إدارة نادي غزل المحلة في الساعات القليلة الماضية من أجل حسم الصفقة، وهو الأمر الذي تم في صباح اليوم الثلاثاء بعد الاجتماع بين الطرفين وبحضور اللاعب رفقة وكيل أعماله، وذلك في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ مليون و800 ألف جنيه مصري.

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ويُعد النجم الواعد محمد فخري أحد أبرز المواهب الواعدة في كرة القدم المصرية، ولعل أبرز دليل على ذلك أن كل ما يُتابعه على أرض الملعب يطلق عليه لقب خليفة النجم عبد الله السعيد، علماً بأن الكابتن علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية بالنادي الأهلي كان هو المكلف بمتابعة اللاعب طوال الفترة الماضية حتى قدم تقريره إلي لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب مطالباً بالتعاقد مع اللاعب.

وتُعتبر هذه الصفقة هي الانطلاقة الأولى للنادي الأهلي في الميركاتو الشتوي الحالي، وخاصة بعدما رحل عن صفوفه العديد من الأسماء اللامعة إضافة إلي احتمالية رحيل المزيد من اللاعبين عن صفوف القلعة الحمراء في الأيام القليلة القادمة.

وقد رحل عن صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي الحالي حتى هذه اللحظة كلاً من النجم عماد متعب إلي صفوف نادي التعاون السعودي، إضافة إلي النجم أحمد الشيخ إلي صفوف نادي الاتفاق السعودي، كما رحل أيضاً النجم مؤمن زكريا إلي صفوف نادي أهلي جدة السعودي، علماً بأن الثلاثي قد رحل على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وإضافة لذلك أيضاً من المحتمل بنسبة كبيرة للغاية رحيل النجم أحمد عادل عبد المنعم إلي صفوف نادي مصر المقاصة، وأيضاً رحيل النجم الواعد عمرو بركات إلي صفوف نادي سموحة مع احتمالية رحيل النجوم حسين السيد وأكرم توفيق إلي أندية في الدوري المصري الممتاز.