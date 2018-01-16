البدري يضع شرطاً أساسياً من أجل عودة صالح جمعة إلي القائمة الأفريقية

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كشفت صحيفة الأهرام سبورت المصرية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس عشر من شهر يناير الحالي عن الشرط الأساسي الذي وضعه الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك من أجل عودة النجم الواعد صالح جمعة إلي قائمة المارد الأحمر الأفريقية.

فمن خلال تصريحات له اليوم الثلاثاء لصحيفة الأهرام سبورت أكد الكابتن حسام البدري أن النجم الواعد صالح جمعة يُمكنه العودة من جديد إلي قائمة الفريق التي سوف تُشارك في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الحالي 2018، ولكنه شدد في الوقت ذاته على أن ذلك الأمر لن يحدث إلا في حالة واحدة فقط.

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وهي التزام اللاعب سواء في التدريبات الجماعية للفريق أو خارج أرض الملعب، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن السبب الرئيسي وراء استبعاده من القائمة الأفريقية كان عدم الالتزام إضافة إلي التهاون والاستهتار في التدريبات، إضافة إلي عدم الحفاظ على الوزن المثالي من أجل المشاركة مع الفريق في المباريات.

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن حسام البدري إلي أن النجم الواعد صالح جمعة قد حصل على فرصة من أجل المشاركة في العديد من المباريات، ولكنه لم يتمكن على الإطلاق من استغلال أي فرصة من هذه الفرص الكثيرة، مما كان يُحتم على الجهاز الفني ضرورة معاقبته ب”قرصة ودن” وذلك حتى يُعيد حساباته مرة أخرى.

وفي ختام تصريحاته شدد الكابتن حسام البدري على أن الفرصة متاحة أمام جميع اللاعبين من أجل الدخول في القائمة الأفريقية، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن الفريق لن يخوض سوى مباراة واحدة فقط ذهاباً وإياباً في الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، مما جعل الجهاز الفني للفريق يرى أنه لا يوجد داعي لقيد كل اللاعبين في القائمة في الوقت الحالي.

وكان الكابتن حسام البدري قد استبعد من قائمة المارد الأحمر الأفريقية كلاً من: أحمد عادل عبد المنعم / رامي ربيعة / محمد نجيب / حسين السيد / أكرم توفيق / أحمد ياسر ريان / باكا / عماد متعب / أحمد الشيخ / مؤمن زكريا.

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