إيهاب جلال يعقد جلسة خاصة مع لاعبي الزمالك تحضيراً لمواجهة الداخلية

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحضيراته اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس عشر من شهر يناير الحالي على ملعب حلمي زامورا بمقر نادي الزمالك تحت قيادة مديره الفني الكابتن إيهاب جلال، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الداخلية في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقبل انطلاقة المران الصباحي لأبناء القلعة البيضاء اليوم الثلاثاء قام الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق بعقد جلسة خاصة مع كل لاعبي فريق الزمالك، وذلك من أجل الحديث مع اللاعبين حول ضرورة نسيان التعثر الأخير للفريق أمام فريق الإنتاج الحربي في يوم الأحد الماضي.

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وإضافة لذلك أيضاً من أجل التأكيد على أهمية الفترة المقبلة وضرورة العودة من جديد إلي المسار الصحيح، كما شهدت الجلسة أيضاً تعريف الكابتن إيهاب جلال لاعبي الفريق على كلاً من الثنائي المنضم حديثاً إلي القلعة البيضاء وهما الغاني نانا بوكو والمصري عماد فتحي.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد أعلن في مساء يوم أمس الإثنين الموافق لليوم الخامس عشر من عمر الشهر الحالي عن التعاقد بشكل رسمي مع المهاجم الغاني نانا بوكو إضافة إلي متوسط الميدان عماد فتحي وذلك من صفوف نادي مصر المقاصة في الميركاتو الشتوي الحالي.

وفي مقابل تعاقد نادي الزمالك مع اللاعبين رحل عنه في المقابل إلي صفوف نادي مصر المقاصة كلاً من الثلاثي صلاح عاشور وأحمد مجدى ومحمد رمضان في صفقة تبادلية بين الطرفين، علماً بأن نادي الزمالك كان قد أبرم أولى صفقاته في الأسبوع الماضي وذلك من خلال التعاقد مع الظهير الأيمن الدولي التونسي حمدي النقاز قادماً من صفوف نادي النجم الساحلي التونسي.

وسوف يختتم فريق الزمالك تحضيراته يوم غداً الأربعاء على أن يواجه فريق الداخلية في مساء يوم الخميس المقبل، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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