تعرف على تشكيلة الأهلي المتوقعة في مباراة اليوم أمام طلائع الجيش

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته في يوم أمس الإثنين الموافق لليوم الخامس عشر من شهر يناير الحالي على ملعب التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة أمام فريق طلائع الجيش في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق الأهلي قد بدأ تحضيراته استعداداً لخوض هذه المباراة انطلاقاً من يوم الأحد الماضي، علماً بأن فريق الأهلي قد نجح في الفوز بلقب كأس السوبر المصري 2018 بعدما تفوق على حساب منافسه فريق المصري البورسعيدي بهدف وحيد مقابل لا شئ في مساء يوم الجمعة الماضي.

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وقد جاء ذلك الانتصار في المباراة التي جمعت بين الطرفين على أرضية ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وبذلك حصد المارد الأحمر اللقب العاشر له في تاريخ بطولة كأس السوبر المصري وأيضاً اللقب الأول في العام الجديد 2018.

ولكن المشكلة الرئيسية التي سوف تواجه الكابتن حسام البدري في مباراة اليوم أمام فريق طلائع الجيش هي الاجهاد الذي قد يُعاني منه بعض لاعبي الفريق، علماً بأن الكابتن حسام البدري قد استبعد من قائمة هذه المباراة بعض نجوم الفريق من أجل ضمان حصولهم على الفترة اللازمة للراحة وعدم التعرض لأي إصابات قد تؤثر على الفريق.

تشكيلة فريق الأهلي المتوقعة في مباراة اليوم أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: باسم علي / محمد هاني / أيمن أشرف / علي معلول

خط الوسط: هشام محمد / عمرو السولية / جونيور أجايي / إسلام محارب / وليد سليمان

خط الهجوم: وليد أزارو

ومن المقرر أن تنطلق المباراة تحديداً بين فريق الأهلي وبين مضيفه فريق طلائع الجيش في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وذلك على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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