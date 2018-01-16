لاعب عالمي على أبواب النادي الأهلي خلال أيام.. تعرف على التفاصيل

Advertisements

كشف الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس عشر من شهر يناير الحالي عن مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير وعشاق النادي الأهلي، وذلك بعدما أعلن عن اقتراب النادي الأهلي من التعاقد بشكل رسمي مع لاعب عالمي من الطراز الرفيع في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر تغريدة، وكتب فيها: “لاعب عالمي في طريقه للانضمام إلي النادي الأهلي، هل يُمكنك أن تتوقع من هو؟”، علماً بأن العديد من التقارير الصحفية المقربة من النادي الأهلي قد أكدت أن اللاعب العالمي ليس هو السوري عمر السومة مهاجم فريق أهلي جدة السعودي.

Advertisements

كما أكدت أيضاً بأنه ليس السوري الآخر عمر خريبين لاعب فريق الهلال السعودي، أما اللاعب الذي تنتظره جماهير النادي الأهلي فهو لاعب أفريقي يلعب حالياً في مسابقة الدوري الفرنسي، كما يصل راتبه أيضاً إلي مبلغ 5 مليون دولار في العام الواحد مع العلم بأن النادي الأهلي لن يدفع له هذا المبلغ دون أدنى شك.

كما أضافت التقارير أيضاً أن الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي مبهور كثيراً وبشكل غير طبيعي بإمكانيات اللاعب المنتظر، علماً بأن اللاعب سوف يصل إلي العاصمة المصرية القاهرة في خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك من أجل التوقيع بشكل رسمي على عقود انتقاله إلي صفوف القلعة الحمراء ومن ثم الانضمام إلي التدريبات.

وتبقى جماهير النادي الأهلي من جهتها في حالة ترقب كبير في انتظار الإعلان الرسمي من جانب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، علماً بأن النادي الأهلي قد نجح اليوم الثلاثاء أيضاً في إبرام أولى صفقاته في الميركاتو الشتوي بنجاح من خلال التعاقد مع النجم الواعد محمد فخري صانع الألعاب قادماً من صفوف نادي غزل المحلة.

أما عن اللاعب الأفريقي والعالمي المنتظر فمن المتوقع بنسبة كبيرة أن يكون هو التونسي وهبي الخزري لاعب فريق رين الفرنسي، وخاصة وأنه يُعد من أبرز اللاعبين الأفارقة في الدوري الفرنسي في الوقت الحالي.

إقرأ أيضاً: تعرف على تشكيلة الأهلي المتوقعة في مباراة اليوم أمام طلائع الجيش