منتخب آسيوي يطلب مواجهة منتخب الفراعنة ودياً قبل مونديال روسيا

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أرسل أحد المنتخبات الآسيوية القوية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس عشر من شهر يناير الحالي عرضاً رسمياً إلي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، وذلك من أجل إقامة مباراة ودية مع المنتخب الوطني المصري في شهر مايو المقبل تحضيراً لمونديال روسيا المقبل.

حيث أرسل الاتحاد الياباني عرضاً رسمياً اليوم الثلاثاء إلي الاتحاد المصري لكرة القدم وذلك من أجل إقامة مباراة ودية تجمع بين المنتخب الياباني وبين منتخب مصر في شهر مايو المقبل، وذلك في إطار المعسكر الختامي لكل المنتخبات قبل المشاركة في مونديال روسيا في مطلع شهر يونيو الذي يليه مباشرة.

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ويبقى الآن انتظار القرار النهائي بخصوص هذه المباراة من طرف الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، علماً بأن الأخير سبق له وأن رفض في أكثر من مناسبة سابقة مواجهة أي منتخب آسيوي في إطار تحضيرات منتخب الفراعنة قبل مونديال روسيا.

ولكن يبدو الآن أنه سوف يكون مجبراً على مواجهة أي منتخب آسيوي بعدما أوقعته قرعة المونديال مع المنتخب السعودي في المجموعة الأولى، وبالتالي فإن المنتخب المصري يحتاج إلي مواجهة أحد المنتخبات من المدرسة الآسيوية، وإن كانت بعض الأصوات تُفضل أن تكون المواجهة مع منتخب عربي من شرق آسيا وليس من غرب القارة الآسيوية.

أما على الجانب المقابل فقد جاء عرض المنتخب الياباني نظراً لكونه قد وجد نفسه متواجداً في المجموعة الثامنة في مونديال روسيا وذلك بجوار منتخب السنغال، مما يجعله هو أيضاً في حاجة ماسة إلي مواجهة منتخب من المدرسة الأفريقية.

ومن جانبه لم يستقر الاتحاد المصري لكرة القدم حتى هذه اللحظة سوى على إقامة مباراتين فقط ودياً في شهر مارس المقبل تحضيراً لمونديال روسيا المقبل، حيث سيواجه منتخب الفراعنة نظيره منتخب البرتغال ومن ثم سوف يواجه بعدها بأيام قليلة نظيره منتخب اليونان، علماً بأنه من المفترض أن يخوض أربع مباريات ودية أخرى وذلك في شهر مايو في المعسكر الختامي في النمسا.

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