بالفيديو.. إبراهيم حسن يتوعد مرتضى منصور “هضربك”

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أصدر مدير الكرة بنادي المصري الكابتن إبراهيم حسن توعد ناري لرئيس نادي الزمالك المستشار مرتضي منصور واصفه بأنه عيل ليس هناك لازمة له وبيحب يجلب لنفسه التهزيء مضيفا أنه علي الرغم من أنه رئيسا لنادي الزمالك وسنه الكبير ولديه أحفاد ولكنه لا يرغب في احترام نفسه بحسب تصريحاته مع برنامج كورة بلدنا المذاع على قناة الحدث اليوم.

وأوضح الكابتن إبراهيم حسن أن السبب الرئيسي في عدم نجاح نادي الزمالك مرة أخري هو المستشار مرتضي منصور لأنه مش سايب حد في حاله ويغلط في حق الكثيرين مضيفا أن هذا الشخص يؤذي الكثير من الأشخاص من مختلف المجالات ولا يتعرض للعقاب ووجه رسالة إلى الرئيس السيسي أن مرتضي منصور شخص مؤذي للسمع والبصر مطالبا بإيقافه.

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وأشار مدير المصري إلى حادثة خلال فترة تواجده مع أخيه حسام حسن في نادي الزمالك حين أغلق عليه غرفة بالنادي مع أبنه وكان شديد الصراخ وطالب الاستغاثة من الناس مثلما حدث في الفيديو الشهير عندما كان في السجن.

وأوضح إبراهيم حسن أن منصور كان السبب في موت العديد من مشجعي نادي الزمالك بلغ عددهم 22 شخصا كما تسبب في إيداع عدد كثير من الشباب صغيري السن بالسجن، وتسبب في حدوث موقعة الجمل متعجبا من تحدثه عن البلطجة.

وتوعد إبراهيم حسن لمنصور أنه سوف يضربه 700 قلم وانه سوف يضرب الباقي على أبنائه وانه سوف يضربه بأقل حاجة في رجله ولكن المشكلة أنه في بيته يتواجد أحفاده مضيفا يجب عليه أن يعمل عمل صالح من أجل آخرته.

ونوه حسن رئيس الزمالك من عدم الاقتراب منه أو من أخيه حسام موضحا أنهما يعتبران خط أحمر، ويجب أن يراجع نفسه مليون مرة قبل أن يفكر بالتحدث عنهم بالسوء حتى لا تكون وقعته سودة معه لافتا إلى دخوله السجن سبب له أنهيار عصبي.

ومن جهة ثانية قد شن منصور هجوم قوي علي التوأم ابراهيم وحسام حسن، ووجه لهم أصابع الاتهام باشعال غضب جماهير النادي المصري في بورسعيد وتهيئتهم لارتكاب مذبحة بورسعيد فى حق مشجعي النادي الأهلي.