العيسوي يحسم قائمة الدراويش قبل مواجهة المقاولون العرب

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي تحضيراته اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس عشر من شهر يناير الحالي تحت قيادة مديره الفني الكابتن أبو طالب العيسوي، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة أمام مضيفه فريق المقاولون العرب في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقبل انطلاقة مران الفريق اليوم الثلاثاء عقد مجلس إدارة نادي الإسماعيلي جلسة خاصة مع لاعبي فريق الدراويش في حضور أعضاء الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن أبو طالب العيسوي، وذلك من أجل تحفيز الفريق من أجل العودة من جديد إلي المسار الصحيح في الفترة المقبلة.

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وعقب ذلك عقد الكابتن أبو طالب العيسوي محاضرة فنية مع لاعبي فريق الإسماعيلي، وذلك من أجل الحديث عن السلبيات التي ظهرت على الفريق في الفترة الماضية وخاصة في مباراته الماضية أمام فريق الاتحاد السكندري، وأيضاً من الحديث عن نقاط القوة والضعف في صفوف فريق المقاولون العرب.

قائمة فريق الإسماعيلي في مباراته أمام المقاولون العرب

حراسة المرمى: محمد عواد / محمد مجدي

خط الدفاع: محمد هاشم / أحمد دويدار / محمود متولي / باهر المحمدي / بهاء مجدي

خط الوسط: عماد حمدي / محمد فتحي / حسني عبد ربه / محمد الصادق / إبراهيم حسن / إسلام عبد النعيم / كريم بامبو / نادر رمضان / عمرو الوحش

خط الهجوم: دييجو كالديرون / موسى كمارا

وكان فريق الإسماعيلي قد سقط في فخ التعادل السلبي بدون أهداف في مباراته الماضية أمام ضيفه فريق الاتحاد السكندري، مما يُحتم عليه ضرورة حصد النقاط الثلاث من أمام مضيفه فريق المقاولون العرب، وخاصة في حالة أراد الاستمرار في الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز مع فريق الأهلي حامل اللقب في الموسمين الماضيين.

وسوف تُقام المواجهة بين فريق الإسماعيلي وبين مضيفه فريق المقاولون العرب في مساء يوم غداً الأربعاء الموافق لليوم السابع عشر من عمر الشهر الحالي على أرضية ملعب عثمان أحمد عثمان بالعاصمة المصرية القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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