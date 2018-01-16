أسامة نبيه: متعب يقترب من العودة لصفوف المنتخب الوطني

Advertisements

كشف الكابتن أسامة نبيه المدرب العام للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس عشر من شهر يناير الحالي عن تطور جديد، وذلك بخصوص عودة النجم الدولي المخضرم عماد متعب لاعب النادي الأهلي والمعار حالياً إلي نادي التعاون السعودي إلي صفوف المنتخب الوطني المصري في الفترة المقبلة.

فمن خلال تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء أكد الكابتن أسامة نبيه أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر قد طلب وضع النجم الدولي عماد متعب تحت الملاحظة والمتابعة في الفترة المقبلة، وذلك تمهيداً لضمه إلي معسكر المنتخب الوطني المصري في فترة التوقف الدولي القادمة.

Advertisements

ويأتي ذلك خاصة في ظل حاجة المنتخب المصري إلي جهود مهاجم مخضرم بحجم النجم عماد متعب في مونديال روسيا المقبل، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن الجهاز الفني لمنتخب مصر يُتابع كافة اللاعبين المحترفين خارج الدوري المصري الممتاز دون استثناء.

كما شدد أيضاً في تصريحاته على أن الشرط الأساسي الذي تم وضعه من أجل انضمام أي لاعب إلي صفوف المنتخب الوطني لن يتغير، وهو أن يُشارك اللاعب بصفة مستمرة رفقة النادي الذي يلعب له إضافة إلي تألقه بشكل ملفت مما يجعله جديراً في نهاية المطاف بحمل قميص المنتخب المصري في أكبر محفل دولي رياضي على مستوى العالم بأكمله.

وفي ختام تصريحاته أكد الكابتن أسامة نبيه أن الجهاز الفني لمنتخب مصر كان سعيداً للغاية بالمستوى المميز الذي ظهر به النجم الواعد حسين الشحات في أول مباراة له مع فريق العين الإماراتي في مسابقة دوري الخليج العربي، متمنياً في الوقت ذاته أن يتألق كل لاعب مصري محترف في الخارج سواء في الخليج أو في القارة الأوروبية.

وقد ارتفع عدد اللاعبين المصريين المحترفين في الخارج في الميركاتو الشتوي الحالي، وخاصة بعدما رحل عماد متعب إلي نادي التعاون السعودي وأيضاً بعدما رحل مؤمن زكريا إلي نادي أهلي جدة السعودي، وإضافة لذلك أيضاً رحل أحمد الشيخ إلي نادي الاتفاق السعودي كما رحل أيضاً حسين الشحات إلي نادي العين الإماراتي.

إقرأ أيضاً: العيسوي يحسم قائمة الدراويش قبل مواجهة المقاولون العرب