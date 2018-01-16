أندية الدوري السعودي تواصل زحفها من أجل ضم نجوم الأهلي

Advertisements

كشفت صحيفة الأهرام سبورت المصرية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس عشر من شهر يناير الحالي أن العديد من أندية الدوري السعودي لا تزال تواصل زحفها، وذلك من أجل التعاقد مع نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

حيث أشارت الصحيفة إلي أن بعض أندية الدوري السعودي وعلى رأسها كلاً من نادي الهلال إضافة إلي نادي الشباب وأيضاً نادي اتحاد جدة يستعدون لتقديم عروض رسمية ومغرية في الأيام القليلة القادمة إلي النادي الأهلي، وذلك من أجل التعاقد مع كلاً من الثلاثي عبد الله السعيد وأحمد فتحي وشريف إكرامي في الميركاتو الشتوي الحالي.

Advertisements

كما أضافت الصحيفة أيضاً أن مجالس إدارة الأندية السعودية تستغل علاقاتها الطيبة مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حالياً، وذلك من أجل حسم هذه الصفقات وخاصة وأن جميعها سوف يكون على سبيل الإعارة فقط لمدة 6 شهور أي حتى نهاية الموسم الحالي.

وهو الأمر الذي يعود بدوره بشكل إيجابي سواء على النادي الأهلي أو على اللاعب نفسه المنتقل إلي الدوري السعودي وذلك من الناحية المادية، أما على المستوى الفني فإن فريق الأهلي لن يتأثر بشكل كبير نظراً لكونه عامراً بالنجوم والعديد من الأسماء اللامعة إضافة إلي قدرته الكبيرة على شراء أي نجم صاعد سواء كان مصرياً أو أفريقياً.

وقد رحل عن صفوف القلعة الحمراء حتى هذه اللحظة من عمر الميركاتو الشتوي الحالي ثلاثة لاعبين إلي الدوري السعودي، وهم النجم الدولي المخضرم عماد متعب إلي صفوف نادي التعاون السعودي، إضافة إلي النجم مؤمن زكريا إلي صفوف نادي أهلي جدة السعودي كما رحل أيضاً النجم الواعد أحمد الشيخ إلي صفوف نادي الاتفاق السعودي.

وعلى الرغم من رحيل هذه الأسماء اللامعة إلا أن النادي الأهلي قد استفاد بشكل كبير من وراء هذه الصفقات، وخاصة وأن كلهم قد رحلوا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مما يعني عودتهم من جديد إلي صفوف القلعة الحمراء في الصيف المقبل.

إقرأ أيضاً: أسامة نبيه: متعب يقترب من العودة لصفوف المنتخب الوطني