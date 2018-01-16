الأهلي يوافق بشكل مبدئي على رحيل نجمه إلي الدوري السعودي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس عشر من شهر يناير الحالي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد وافق بشكل مبدئي، وذلك على رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي أحد أندية الدوري السعودي في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت التقارير إلي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد وافق على رحيل النجم الجنوب أفريقي باكا إلي أحد أندية الدوري السعودي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية وعلى سبيل الإعارة لمدة 6 شهور فقط لا غير.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن موافقة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على رحيل الجنوب أفريقي باكا قد جاءت بعد الحصول على موافقة الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري، وخاصة وأن اللاعب لم يتمكن حتى هذه اللحظة من إقناع الجهاز الفني للمارد الأحمر بقدراته.

وكان النادي الأهلي قد تعاقد في الصيف الماضي أي في مطلع الموسم الحالي مع الجنوب أفريقي باكا قادماً من صفوف نادي أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، وذلك في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ مليون و300 ألف يورو في ذلك الوقت، إلا أن اللاعب بات في الوقت الحالي على مشارف مغادرة القلعة الحمراء.

ويأتي ذلك أيضاً في ظل اقتراب النادي الأهلي من التعاقد مع لاعب عالمي أفريقي يلعب حالياً في الدوري الفرنسي، على أن يتم الإعلان الرسمي عن هذه الصفقة في الأيام القليلة القادمة مع العلم بأن الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي قد قرر استبعاد الجنوب أفريقي باكا من قائمة المارد الأحمر الأفريقية.

وجاء ذلك القرار تمهيداً لقيد اللاعب الأفريقي القادم إلي النادي الأهلي، علماً بأن تكاليف الصفقة العالمية التي يترقبها جماهير وعشاق النادي الأهلي سوف يتحملها بالكامل تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، وذلك في ظل العلاقة القوية التي تربطه بالكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حالياً وأيضاً مع بقية أعضاء مجلس الإدارة.

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