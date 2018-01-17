حسام البدري يصدم جماهير الأهلي بعد الفوز على طلائع الجيش

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تلقت جماهير النادي الأهلي صدمة كبيرة للغاية في مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق لليوم السادس عشر من شهر يناير الحالي، وذلك من خلال تصريحات الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المؤتمر الصحفي الذي جاء عقب نهاية مباراة فريق الأهلي مباشرة والتي جمعت بينه وبين مضيفه فريق طلائع الجيش في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث أكد الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي لجميع الحاضرين في المؤتمر الصحفي بأن النادي الأهلي لا يتفاوض في الوقت الحالي مع أي لاعب عالمي، وذلك مثلما أشارت العديد من التقارير الصحفية طوال يوم أمس الثلاثاء، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن كل الأمور التي يتم تداولها في وسائل الإعلام والصحف المصرية مجرد اجتهادات لا أكثر.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً قال الكابتن حسام البدري: “ما معنى لاعب عالمي ؟، لا أعرف من الذي قال أن هناك لاعباً عالمياً سوف ينضم للأهلي”، علماً بأن تصريحات الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي قد وجدها العديد من الحاضرين في المؤتمر الصحفي في غاية الغرابة إضافة إلي جماهير النادي الأهلي.

ويأتي ذلك نظراً لأن الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر هو من قام بنشر هذا الخبر اليوم الثلاثاء، حيث قام الحساب الرسمي للنادي الأهلي بنشر تغريدة كتب فيها: “لاعب عالمي يقترب من الانضمام إلي الأهلي، هل يُمكنك أن تتوقع من هو ؟”.

وكان فريق الأهلي قد نجح في مساء يوم أمس الثلاثاء في تحقيق الانتصار خارج أرضه على حساب مضيفه فريق طلائع الجيش بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وبناءً على ذلك الانتصار ارتقى المارد الأحمر إلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وذلك بعدما رفع رصيده إلي 42 نقطة ليُصبح متفوقاً على أقرب مُلاحق له وهو فريق الإسماعيلي بفارق نقطة واحدة فقط، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراة مؤجلة سوف يخوضها في وقت لاحق أمام فريق المقاولون العرب.