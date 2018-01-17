حلمي طولان: الخسارة أمام الأهلي أمر طبيعي جداً

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قام الكابتن حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش بالتعليق في مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق لليوم السادس عشر من شهر يناير الحالي على المباراة التي جمعت بين فريقه وبين فريق الأهلي، والتي انتهت على وقع فوز فريق الأهلي بهدفين مقابل لا شئ.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له في مساء يوم أمس الثلاثاء أكد الكابتن حلمي طولان أن خسارة فريقه طلائع الجيش على يد فريق الأهلي تُعتبر أمراً طبيعياً للغاية، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن فريق الأهلي يُعتبر أفضل فريق في كرة القدم المصرية على الإطلاق.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن حلمي طولان على أن بات كالفرق الأوروبية الكبرى، وذلك نظراً لأسلوب لعبه المميز والكرة الجماعية التي يُقدمها لاعبوه وإضافة لذلك أيضاً بسبب امتلاكه ثلاث تشكيلات متكاملة بعكس كل أندية الدوري المصري الممتاز.

كما أضاف أيضاً في ختام تصريحاته أن فوز فريق الأهلي على أي فريق في مصر لا يُعتبر أمراً مفاجئاً على الإطلاق، مؤكداً أيضاً أن حصد فريق الأهلي للبطولات بشكل مستمر ودائم على مدار السنوات الماضية لا يُعتبر مفاجئاً بدوره نظراً لفارق الإمكانيات الكبيرة بينه وبين الجميع.

وقبل انطلاقة هذه المباراة كان هناك العديد من الجماهير يتوقع بأن يكون فريق طلائع الجيش بمثابة خصم عنيد لفريق الأهلي، إلا أن ذلك الأمر لم يحدث نهائياً منذ اللحظة الأولى في المباراة وحتى جاء موعد صافرة الحكم، والتي أعلنت عن فوز فريق الأهلي بواقع هدفين مقابل لا شئ.

وكان ذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة، علماً بأن هذه المباراة كانت في إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

ومن المقرر أن يحصل فريق الأهلي على راحة اليوم الأربعاء من التدريبات الجماعية، على أن يبدأ تحضيراته في يوم غداً الخميس وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة والتي سوف تجمع بينه وبين ضيفه فريق مصر المقاصة.

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