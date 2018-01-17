جماهير ليفربول تُهدي محمد صلاح أغنية جديدة بمناسبة تألقه المتواصل في الملاعب

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لا يزال الفرعون المصري والنجم محمد صلاح يُبدع ويصنع المعجزات بشكل أسبوعي رفقة فريقه الحالي ليفربول الإنجليزي، وبناءً على هذا التألق والإبداع تواصل جماهير نادي ليفربول إثبات حبها للفرعون المصري محمد صلاح، وذلك من خلال تأليف العديد والعديد من الأغاني والتي يتغنون فيها بالنجم محمد صلاح.

وكان الفرعون المصري محمد صلاح قد شارك مع فريقه ليفربول في مساء يوم الأحد الماضي في مباراة ملحمية، والتي فاز فيها فريق ليفربول على حساب ضيفه فريق مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت بين الطرفين على أرضية ملعب أنفيلد رود بمدينة ليفربول.

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ولعل ما زاد من مكانة الفرعون المصري محمد صلاح في قلوب جماهير نادي ليفربول، أن النجم المصري محمد صلاح هو من نجح في تسجيل الهدف الرابع لفريقه في المباراة وبالتالي ساهم بنسبة كبيرة للغاية في حصد فريقه للنقاط الثلاث، مما جعل جماهير نادي ليفربول تقوم بإطلاق أغنية جديدة من أجل التغني بالنجم محمد صلاح وبقية زملائه في الفريق.

ولعل السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة من جانب جماهير نادي ليفربول جاءت بسبب رحيل النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو إلي صفوف نادي برشلونة الإسباني في الميركاتو الشتوي الحالي، مما جعل جماهير الريدز تُساند وبقوة كلاً من الثلاثي محمد صلاح إضافة إلي السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمينو.

أما على المستوى الشخصي فقد نجح الفرعون المصري والنجم محمد صلاح حتى هذه اللحظة في كتابة اسمه بأحرف من ذهب في سجلات نادي ليفربول، وذلك على الرغم من أنه قد خاض مع الفريق نصف موسم فقط وليس أكثر من ذلك، إلا أن عطائه الغزير في كل المباريات إضافة إلي أهدافه العديدة جعلته المعشوق الأول في قلعة أنفيلد رود.

حيث نجح الفرعون المصري والنجم محمد صلاح في تسجيل ثمانية عشر هدفاً في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، مما جعله يتواجد في المركز الثاني في ترتيب الهدافين في أقوى دوري على مستوى العالم بأكمله، علماً بأنه لا يفصله سوى هدفين فقط عن صاحب الصدارة وهو الهداف الإنجليزي هاري كين.

جماهير ليفربول تتغني بمحمد صلاح وزملائه في الفريق

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